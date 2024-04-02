Российский автопром серьезно наращивает обороты.

Недавно российское государственное информационное агентство опубликовало информацию о том, что компанией АвтоВАЗ была подана заявка на регистрацию восьми товарных знаков. Использоваться они будут для обозначения новых моделей, часть из которых уже в разработке. Информация подтверждена как Роспатентом, так и представителями пресс-службы организации.

Для регистрации выбраны следующие знаки: Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Многие уверены, что для премиальной линейки будут выбраны названия, оканчивающиеся на «а», что характерно для компании, а название Х-тур заготовлено для будущего огромного внедорожника.

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Пока никто не знает, появятся ли автомобили с такими названиями на рынке или товарные знаки так и останутся невостребованными. Предыдущая регистрация товарных знаков была в 2020 году, но из 6 наименований на рынок вышли только 2 - обновленная Веста теперь известна как Лада Аура. Седан бизнес-класса ещё недоступен к покупке в салонах, но активно поставляется в государственные структуры в качестве рабочих авто. А заменой гранты станет модель Искра, так же как и предшественница, попавшая в категорию бюджетного семейного сегмента.

Пресс-служба рассказала, что регистрация новых названий автомобилей ещё до момента разработки и утверждения самой модели - это распространенная практика, к которой прибегают практически все мировые производители. На текущий момент не определено, какие из запатентованных названий будут использованы в дальнейшем.

На сегодняшний день компания производит и выпускает на рынок такие модели как Гранта, Веста, Нива Тревел и Нива Легенд. В конце весны 2024 года начнется потоковое производство группы Ларгус. В конце 2024 года покупатели смогут увидеть в салонах Ладу Ауру и первый для России электромобиль собственного производства е-Ларгус. 2025 будет посвящен выпуску на рынок модели Лада Искра.

Кроме того, в конце марта появились данные о том, что АЗ «ГАЗ» тоже скоро удивит потребительский рынок. Ими была запрошена регистрация совершенно нового товарного знака «Волга».

В одном из интервью в начале января 2024 года Денис Мантуров, занимающий пост главы Минпромторга, рассказал, что к концу 2024 года планируется возобновление производства автомобилей Волга в полностью обновленном дизайне. Единственное, что останется неизменным — это фирменный логотип.