Говорят, что они мобильные и маневренные, представляют серьезную угрозу дронам.

Как не раз уже говорилось в многочисленных статьях военных аналитиков и экспертов, дроны стали серьезной частью современных военных действий и на эту угрозу требуется как можно оперативнее реагировать. В частности, российская армия начала создания мобильных групп, предназначенных для создания на определенных участках мощной противодрооновой защиты. Тактика чем-то напоминает противотанковую доктрину США в годы Второй мировой, когда вместо создания линий обороны американцы создали динамичные группы из истребителей танков.

Как пишет издание Army Recognition, ВС РФ получил в свое распоряжение мобильные группы, состоящие из двух платформ на колесной базе. В первую очередь это легкий трехосный грузовик с установленной на корме зенитной пушечной установкой ЗУ-23-2, которая имеет приличную дальность огня и широкий спектр используемых боеприпасов. Второй машиной в группе является легкий внедорожник с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом, который также играет роль штабной машины со средствами связи.

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«Практика установки ЗУ-23-2 на шасси легкого грузовика значительно повышает его эксплуатационную гибкость и мобильность. Эта адаптация обеспечивает ряд стратегических преимуществ, особенно в контексте борьбы с беспилотниками» - пишется в зарубежном издании.

Такая спарка из крайне мобильных машин позволит не только оперативно перебросить их на нужное направление, но и резко повышает выживаемость подразделения. Кроме того, ЗУ-23-2 позволяет «работать» не только по дронам, но и по легкой бронетехнике (в случае захода с борта или кормы, то и по тяжелой) и живой силе. При этом подобная практика установки довольно старой ЗУ началась чуть-ли не с самого начала СВО, но только сейчас их выделяют в отдельные маневренные группы.