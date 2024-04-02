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Американские власти рассказали про частичное восстановление грузопотока после обрушения моста
Недавно в Балтиморе обрушился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз.

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Соединенные Штаты – это морская держава и на морских грузоперевозках держится значительная часть все грузоперевозок. Поэтому, когда 26 марта 2024-го года один из контейнеровозов врезался в опору автомобильного моста в Балтиморском канале, то это мгновенно стало «катастрофой национального масштаба». Спустя почти неделю американские власти рассказали, что нашли способ частично восстановить грузопоток по важной транспортной артерии, но даже это произойдет еще не скоро.

Напомним, что 26 марта идущий по каналу контейнеровоз неожиданно врезался в одну из опор автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, чем надежно перекрыл судоходство на неопределенный срок. При этом если автомобильное движение просто перешло на другие мосты этого региона, то с каналом так просто поступить нельзя.  Более того официальные власти города Балтимор и штата Мэриленд откровенно заявляют, что полное открытие артерии по откладывается на неопределённый срок, министр транспорта Питт Буттиджич рассказал в своем выступления про дополнительные фонды из федерального бюджета, направленные на устранение проблемы.

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«Мы говорим об американской трагедии для американского города, американского портового города, это так много значит для этой страны в мире, и ни о каких партийных разговорах вообще не следует говорить» - заявил на своем выступлении перед общественностью мэр Балтимора Брандон Скотт.

Однако восстанавливать судоходство хоть как-то надо и власти пошли на компромиссное решение. Вместо того, чтобы перекрыть канал на долгий срок и полностью его восстановить, они решили разрешить частичный проход судов с грузами повышенной важности. Дело в том, что мост обрушился не полностью и под одной из его частей можно свободно пускать контейнеровозы и именно там организуют узкую дорожку для транспортников. При этом власти пока не уточняют, что именно имели ввиду под «грузами повышенной важности».

#сша #балтимор
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