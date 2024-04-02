Чем дольше идет СВО, тем больше шансов у Украины его потерять.

С момента начала СВО со всех сторон внезапно повылазило множество военных экспертов и аналитиков, которые ранее были специалистами по инфекционным заболеваниям. В частности, по поводу происходящего на Украине регулярно выдает свое мнение Илон Маск, который, чтобы все помнили, предоставляет ВСУ связь через сеть ретрансляторов «Старлинк».

В очередном своем заявлении Маск высказался, что чем дольше идет Спецоперация РФ, тем больше шансов у украинской власти потерять выход к Черному морю. В качестве аргумента миллиардер привел текущую ситуацию в зоне СВО, где ВС РФ уверенно теснят украинских военных с занимаемых теми позиций. Таким образом российская армия скоро выйдет к Днепру, но преодолеть его не сможет. Но при этом есть вероятность, что ВС РФ дойдут до границы с Молдавией и тем самым перекрою Украине прямой выход к морю.

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«Чем дольше будет продолжаться СВО, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет», - написал Маск.

Также американский миллиардер рассказал, что, по его мнению, Россия не сможет полностью взять под контроль всю территорию «свободной и независимой». В западных областях российская власть столкнется с ожесточенным сопротивлением местного населения. Также Маск заявил, что Зеленскому и его сподвижникам нужно именно сейчас «садиться за стол переговоров» с РФ.

Тут стоит отметить, что даже если Зеленский и Ко внезапно захотят «мирных переговоров», то российская сторона на них не пойдет по целому ряду причин. Что касается западных территорий Украины, то есть большая вероятность, что их займут другие страны, которые также заинтересованы в получении новых земель. Например, Львовская область скорее всего отойдет Польше, а Закарпатье себе присмотрела Венгрия.