Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Sony будет маркировать игры с повышенным разрешением как «PS5 Pro Enhanced»
Надо же как-то информировать игроков о том что игра использует все возможности новой консоли.

реклама

Sony введет ярлык «PS5 Pro Enhanced» для игр, использующих преимущества новой консоли. Игры с таким ярлыком должны поддерживать улучшенную графику, в том числе 4K с PSSR, стабильные 60 кадров в секунду и лучшую трассировку лучей. Это поможет игрокам узнать о играх с лучшим качеством изображения и производительностью.

Внутреннее название для этой метки - «Trinity Enhanced», похоже на обозначение «PS4 Pro Enhanced» предыдущего поколения, которое также информировало о графических улучшениях.

реклама

Ожидается, что PS5 Pro появится в продаже в конце 2024 года и будет намного мощнее оригинальной PS5, включая улучшенную трассировку лучей, быстродействие и производительность рендеринга. Если мерить "в разах", то PS5 Pro будет в четыре раза более мощной чем стандартная версия PS5. 

Кто уже занял место в очереди?

#sony #playstation
+
Написать комментарий (0)
Insider Gaming: Улучшенные игры для Pro версии PlayStation 5 получат маркировку PS5 Pro Enhanced
Игры для PlayStation 5 Pro получат маркировку PS5 Pro Enhanced
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
4
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
1
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
1
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
2
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
Робот-собака проходит испытания в аэропорту Аляски
+
Google: телефоны с моделями искусственного интеллекта будут занимать много памяти
2

Популярные статьи

Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
10
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
39
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
12
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
22
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
89
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
32
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
3
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
3
Обзор камеры видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera C300
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
08:20
Да сразу повалят толпами. Уже очереди выстроились 😂
Карл III отменил 100-летний запрет на ношение бороды военными для привлечения людей в армию
Константин Крестов
08:15
"этого вашего высера" "достаточно, чтоб понять что вы малолетний дебил." - Ещё раз: когда человек что-то говорит о ком-то, то говорит он, прежде всего, о себе. И ещё: шаблонное мышление - признак ту...
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
unhurtable
08:12
Ага, обозвал карты на уровень выше - паства сожрала, в каждом поколении наращивает цену - паства сожрала, зажопил некоторые фишки для карт прошлого поколения - опять сожрали, угу, вот оно "нормальное ...
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Alex TOPMAN
08:11
Так это ж всё прикладной софт. Я-то пишу про введение на системном уровне.
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
Alex TOPMAN
08:09
При этом, мультик, с нормализацией на число Р и Е ядер (меньше в 4 раза), отстал от современных топов всего на 12%. А вот это уже удивительно, если попугаи скейлятся линейно в гикбенче. Если же нет, т...
Intel представила процессор Meteor Lake серии "Ultra 5" 115U, который имеет всего 2 P-ядра
botph
08:09
Враки это всё. Всем известно что у России ещё летом 2022 ракет на три дня оставалось. Так что это не российские ракеты украинскую инфраструктуру бьют. Это коммунистические подстанции декомуннизируются...
Буданов: Россия накапливала «Калибры», в ближайшее время они могут начать массово применяться
Alex TOPMAN
08:02
Долбаный гикбенч не умеет показывать реальную частоту. Поэтому, приходится сидеть и гадать, почему по синглу недолёт по результату аж в 30%, если это обещанные спеками 4,2ГГц. Или же этот проц тащил в...
Intel представила процессор Meteor Lake серии "Ultra 5" 115U, который имеет всего 2 P-ядра
Дмитрий
08:00
ну на одной штуке диктофон 9 часов работает. нормально
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
unhurtable
07:58
В твоем салорейхе где сбивают 99% ракет невиданным образом взлетают на воздух объекты энергоинфраструктуры в виде гэс и тэц, сами видать по себе, да?
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
Михаил Башкин
07:52
Обновил драйвера на чипсет, уменьши частоту ГПУ на 100-150 и убери разгон оперативы до XMP, у меня оператива крашила игру, хоть всё тесты проходила в хеллдрайверс крашила комп, скинул в сток XMP всё о...
Radeon Adrenalin 24.3.1: масштабное обновление драйвера исправляет проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем