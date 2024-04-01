Надо же как-то информировать игроков о том что игра использует все возможности новой консоли.

Sony введет ярлык «PS5 Pro Enhanced» для игр, использующих преимущества новой консоли. Игры с таким ярлыком должны поддерживать улучшенную графику, в том числе 4K с PSSR, стабильные 60 кадров в секунду и лучшую трассировку лучей. Это поможет игрокам узнать о играх с лучшим качеством изображения и производительностью.

Внутреннее название для этой метки - «Trinity Enhanced», похоже на обозначение «PS4 Pro Enhanced» предыдущего поколения, которое также информировало о графических улучшениях.

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Ожидается, что PS5 Pro появится в продаже в конце 2024 года и будет намного мощнее оригинальной PS5, включая улучшенную трассировку лучей, быстродействие и производительность рендеринга. Если мерить "в разах", то PS5 Pro будет в четыре раза более мощной чем стандартная версия PS5.

Кто уже занял место в очереди?