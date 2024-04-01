реклама
Со следующей недели Discord запускает новую рекламную кампанию "Спонсированные квесты". Кампания создана для увеличения своих доходов через платные игровые промоакции. Однако, пользователям дадут возможность отключать рекламу в настройках, правда есть беспокойство по поводу приватности и ухудшения удобства для пользователей. Но обо всём по порядку.
Питер Селлис из Discord говорит, что реклама будет появляться в нижнем левом углу и выбираться исходя из игр, возраста и места пользователя. Компания наймет новых сотрудников в рекламный отдел, меняя свою стратегию и отходя от изначального отказа рекламных доходов.
реклама
Видеоигры станут первыми рекламодателями, предлагая награды за задания. Это может понравиться игрокам, но есть опасения за приватность и ухудшение дружественности интерфейса Discord, что может отпугнуть пользователей и Discord потеряет часть своей аудитории.
Поэтому discord сразу дает возможность выключить рекламу, пытаясь уравновесить свои интересы (монетизацию) и интересы пользователей (удобство). Введение такой рекламы покажет всю лояльность пользователей к сервису. Посмотрим, насколько это окажется оправдано.
Напомним, что созданный в 2015 году Discord вырос из платформы для геймеров в большой сервис с 200 млн активных пользователей в месяц. Платформа, рассматривавшая продажу Microsoft и привлекавшая инвестиции, стремится к финансовому росту. И реклама является основным шагом в изменении бизнес-модели. Но, одновременно с этим и вызовом для сохранения доверия сообщества.
А вы пользуетесь дискордом?