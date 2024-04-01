Разработчики дискорда волнуются за удобство пользователей, поэтому рекламу можно будет убрать.

Со следующей недели Discord запускает новую рекламную кампанию "Спонсированные квесты". Кампания создана для увеличения своих доходов через платные игровые промоакции. Однако, пользователям дадут возможность отключать рекламу в настройках, правда есть беспокойство по поводу приватности и ухудшения удобства для пользователей. Но обо всём по порядку.

Питер Селлис из Discord говорит, что реклама будет появляться в нижнем левом углу и выбираться исходя из игр, возраста и места пользователя. Компания наймет новых сотрудников в рекламный отдел, меняя свою стратегию и отходя от изначального отказа рекламных доходов.

реклама

Видеоигры станут первыми рекламодателями, предлагая награды за задания. Это может понравиться игрокам, но есть опасения за приватность и ухудшение дружественности интерфейса Discord, что может отпугнуть пользователей и Discord потеряет часть своей аудитории.

Поэтому discord сразу дает возможность выключить рекламу, пытаясь уравновесить свои интересы (монетизацию) и интересы пользователей (удобство). Введение такой рекламы покажет всю лояльность пользователей к сервису. Посмотрим, насколько это окажется оправдано.

Напомним, что созданный в 2015 году Discord вырос из платформы для геймеров в большой сервис с 200 млн активных пользователей в месяц. Платформа, рассматривавшая продажу Microsoft и привлекавшая инвестиции, стремится к финансовому росту. И реклама является основным шагом в изменении бизнес-модели. Но, одновременно с этим и вызовом для сохранения доверия сообщества.

А вы пользуетесь дискордом?