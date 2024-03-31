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g1tarist
Проблема падения производительности на ноутбуках с процессорами AMD и в Asus Rog Ally устранена
Проблема возникала после обновления Windows 11 успешно .

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Microsoft выпустила дополнительное накопительное обновление KB5035942, чтобы исправить проблему с падением производительности после обновления Windows 11 на ноутбуках с процессорами AMD и в Asus Rog Ally. Это обновление, которое имеет сборку 22631.3374, было запущено в ответ на жалобы пользователей о снижении производительности после установки Windows 11 March 2024 Update.

Некоторые пользователи сообщили, что после обновления скорость игр не превышает 60 кадров в секунду, а даже старые игры начинают тормозить. Однако с выпуском KB5035942 эта проблема была устранена, и пользователи отметили улучшение производительности на своих системах с процессорами AMD и в Asus Rog Ally.

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В дополнение к исправлению проблемы с производительностью, сборка KB5035942 также включает несколько других улучшений и новых функций. Например, обновление предоставляет возможность удалить Microsoft Edge в Европе и включает дополнительные элементы управления в Windows Hello для бизнеса. Это позволяет администраторам более эффективно контролировать запросы пользователей на вход в систему на устройствах, подключенных к Entra, с помощью новой политики DisablePostLogonProvisioning.

Список улучшений, включенных в обновление KB5035942, весьма впечатляющий и приносит ряд значительных улучшений функциональности Windows 11. Решение проблемы зависания некоторых приложений, зависящих от компонента COM+, является одним из ключевых исправлений, которые позволят пользователям безопасно и эффективно использовать приложения, предназначенные для этого компонента.

Другим важным улучшением является исправление ошибки, когда контейнеры не продвигались дальше статуса "ContainerCreating". Это устраняет проблему, с которой некоторые пользователи сталкивались при запуске и использовании контейнеров, и обеспечивает более плавную и безпроблемную работу с этой технологией.

Настройка службы времени через управление мобильными устройствами (MDM) или объект групповой политики (GPO) также представляет собой значимое улучшение. Это позволяет администраторам эффективно управлять и настраивать службу времени на устройствах в их сети, что особенно полезно в корпоративной среде. Пользователи теперь могут точно настраивать свою службу времени, а настройки будут отражаться в приложении "Параметры Windows".

Отображение некоторых нейронных процессоров (NPU) в диспетчере задач является еще одним важным улучшением, вносимым обновлением KB5035942. Ранее пользователи сталкивались с проблемой, когда некоторые NPU не отображались в диспетчере задач, что затрудняло их мониторинг и управление. Теперь благодаря исправлению все нейронные процессоры будут видны в диспетчере задач, что облегчит работу с ними.

Кроме того исправлениа ошибка, при которой блокнот не работал на некоторых принтерах с протоколом IPP. Эта ошибка могла серьезно повлиять на пользователей, которые регулярно используют блокноты для печати документов. Теперь благодаря исправлению этой ошибки пользователи смогут без проблем работать с принтерами, поддерживающими протокол IPP, и использовать блокноты для своих печатных задач.

Рекомендуется пользователям, у которых системы работают нормально, дождаться обновлений для Windows 11 в апреле, которые будут выпущены во вторник. Это позволит им получить все последние исправления и улучшения, которые Microsoft представит в следующих обновлениях.

#amd #windows
Источник: habr.com
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