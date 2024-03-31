Рестайлинговая комплектация получит самую высокую стоимость.

Официальная веб-платформа китайского бренда JAC в России опубликовала материал, касающийся поставок в страну кроссоверов JS6. В связи с этим на онлайн-ресурсе приводится информация о последней комплектации этой модели автомобиля. Компанию уже поставляемым в Российскую Федерацию маркам Comfort и Luxury составит версия, которая называется Flagship. Этот вариант, с высокой степенью вероятности, может стать наиболее дорогим. Хотя — цена этой модели производства КНР в настоящий момент представителями Поднебесной пока не называется.

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Главное, чем различаются нынешний вариант автомобиля и прежние модели, это, несомненно, существенно увеличенная концепция безопасности. Комплект этой системы предусматривает наличие таких устройств, как:

адаптивный круиз-контроль

функция аварийного торможения

ассистенты слежения за рядностью и возможностью фронтального столкновения

приборы для мониторинга слепых зон.

Общий перечень приборов системы автомобильной безопасности включает в себя также и дистанционный выключатель света интеллектуального типа. Данный механизм наделён опцией переключения света с дальнего на ближний в автоматическом режиме.

Это происходит в тот момент, когда встречные автомобили приближаются на допустимое расстояние. Все остальные бортовые системы и механизмы функционального оснащения брендового авто JAC JS6 адекватны перечню комплектации Luxury, которая более доступна отечественным потребителям в настоящее время.

Ценовая составляющая инновационной модели кроссовера пока на страницах официального интернет-ресурса не упоминается, причем вне зависимости от комплектации. Можно лишь предположить, что стоимость модели вырастет во всех вариантах исполнения, когда начнется массовая официальная реализация версии Flagship.

Однако, точная дата старта продаж этих машин также держится пока в тайне. На страницах издания «Китайские автомобили» появилась версия о том, что якобы цена этого максимально дорого варианта автомобилей составит от 3,3 до 3,4 миллиона рублей.

Премьера JAC JS6 состоялась на рынке РФ в конце 2022 года. В машине длиной 4,6 метров установлен безальтернативный двигатель. Объём силового агрегата — 1,5 литра. Мощность 174 л. с. и 280 Нм в. Мотор работает в паре с шестиступенчатым «роботом». Привод автомобиля — передний. На момент старта продаж стоимость версии JS6 оценивали в диапазоне от 2,6 до 2,8 миллиона рублей.