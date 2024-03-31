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g1tarist
Lamborgini представила обновленный логотип - он очень похож на старый
Компания решилась на первое обновление логотипа за 25 лет.

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Итальянский автомобильный завод Ламборгини обновил собственный корпоративный стиль, представив другой логотип. Значок будет присутствовать как на цифровой площадке, так и на реальных транспортных средствах. Переосмысленное изображение стало проще и лаконичнее, хотя и сохранило основные характеристики. Стало известно, что первой машиной, которая будет примерять усовершенствованную айдентику, станет Huracan. После этого модернизированный знак появится на гибриде – Urus. Применят значок на моделях, скорее всего, в следующем году.

Какие же сделаны изменения? Их совсем немного. Итальянская компания экзотических транспортных средств также намерена пользоваться легендарным быком (Raging Bull без классической обводки в качестве щита). С этой целью создадут дополнительные иконки. Но увидеть это можно будет лишь на официальном сайте, в соцсетях, на форумах и т. д.

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В логотипе Lamborghini сохранены геральдический щит популярного «разъяренного быка», а также название бренда в самой верхней части. Причем шрифт теперь немного шире, изображение утратило рельеф и стало более плоским и аскетическим.

Основные расцветки обновленного значка Ламборгини – черные и белые (так называемый символ ясной идентичности бренда), а желтый и золотой станут акцентами. Причем золотистый оттенок немного приглушен — теперь он менее яркий и блестящий.

Стоит отметить, что кроссовер, с которым дебютирует автомобильный вариант нового значка, компания начала испытывать уже почти год. При этом 5,2-литровый V10 от Huracan сменят га гибридную разработку на основе V8. Модернизированный символ также будет на новой версии суперкара Urus. Обновлять его будет компания Dartz (Латвия).

Несколько недель назад в сети опубликовали информацию о том, что производитель авто Dartz, который известный своими универсальными разработками, выпустит новую модель на базе Ламборгини Urus. Называться она будет Dartz Prombron Iron Diamond CLV. Завод называет такую машину «вершиной изысканности, мощи, новизны и триумфом величия в мире, где стремление к совершенству не имеет границ». Также стало известно, что кузов авто будет сделан из карбона, а мотор — от Lamborghini Urus. Бензиновый турбомотор – 4,0-литровый V8 (666 л. с.). Стоит такая новинка от €2,5 миллиона.

#lamborgini
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