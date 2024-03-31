Действительно необычная модификация серийной малолитражки.

Как выбрать машину для подростков и будущих выпускников? Этим вопросом задаются многие родители в тот момент, когда их дети собираются завершить обучение в средней школе и поступить в колледж или университет. Само собой разумеется, что если ребенок захочет учиться вдали от дома, ему понадобится парочка колес, чтобы без проблем кататься на новое место и обратно. Так почему бы не на автомобиле Volkswagen? Безопасность всегда на первом месте.

Что делает Volkswagen таким замечательным автомобилем для молодых водителей? Все сводится к безопасности, надежности, стоимости и возможности подключения мобильных устройств.Немецкий концерн гепарда анонсировал выпуск интересной модификации серийной малолитражки Фольксваген ап. Малютка предназначается для подростков возраста 16 лет. Согласно закону Германии дети в таком возрасте не имеют права водить полноценный автомобиль. Поэтому разработчики создали авто похожим на трехколесный велосипед благодаря усиленной модификации шасси. Стоит такое авто в Германии от 20000 €.

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Технические особенности авто

1,0-литровый двигатель

5-ступенчатая механическая коробка передач

максимальная скорость составляет 68 км/ч в час

задние колеса сдвинуты рядом друг с другом в центре автомобиля

простое подключение к смартфону

VW App-Connect

В Германии подростки не могут водить любую машину, им предоставляются ограниченные права А1.

Автомобиль разработан специально, чтобы дать возможность немецким подросткам легально водить машину до достижения совершеннолетнего возраста. Также автомобиль оснащен камерой заднего вида и функцией торможения после столкновения. Технические специалисты Geparda модифицировали шасси и добавили передний стабилизатор и задние пружины. Это позволяет сохранить устойчивость автомобиля при довольно необычном расположении колес. Малютка оснащена 1,0-литровым двигателем, мощность которого составляет всего 20 лошадиных сил. Также имеется пятиступенчатой механической коробкой передач.

Визуально «Гепарду» отличает обтекаемая форма корпуса, главной особенностью которого является «плавающая» корма. Разработчики оснастили трехколесный автомобиль модернизированным шасси, устойчивым к резким поворотам. Кроме того, модель оснащена четырьмя подушками безопасности, а также системами ABS и ESP. Среднестатистический расход топлива 4,8 литра на 100 километров.