Расстояние между ними было чуть больше метра.

Развитие технологий производства беспилотников приводит не только к повышению уровня жизни мирных граждан и развитию военных доктрин, но и повышению БПЛА в воздушном пространстве. Так, 29 марта 2024 года в небе над графством Кент. Что в Великобритании, чуть не произошло столкновение неопознанного беспилотника с гражданским пассажирским самолетом, который следовал из греческих Афин в лондонский аэропорт Хитроу.

Британская газета The Daily Mail рассказала на своих страницах, что со слов летчиков непонятный беспилотник приблизился к крылу гражданского судна почти на 4 фута (1,2 метра) на высоте 3 км. Все произошло в небе над графством Кент и завершилось лишь испугом экипажа самолета и повисшим в воздухе вопросом: «А кому принадлежал БПЛА?». Согласно введенным правилам, беспилотники гражданского типа не могут подниматься на высоту более чем 1 000 метров или их владельцев ждут серьезные последствия.

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Согласно изданию The Daily Mail компетентные органы Великобритании уже заинтересовались вопросом принадлежности аппарата. Ведется полноценное расследование на тему кому мог принадлежать БПЛА. Вполне вероятно, что в программе летательного аппарата произошел сбой, но есть вариант с хулиганством или даже попыткой тарана. С учетом последних событий в Москве власти большей части стран мира сейчас находятся на иголках и крайне подозрительны.