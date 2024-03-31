Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Forbes: Аналитик рассказал про «хитрый план» британского правительства с ОБТ «Челленджер 2»
Они просто передали свои танки без дополнительной брони.

реклама

Ни для кого не секрет, что первые танки НАТО на Украину прибыли с Туманного Альбиона в количестве одной роты. Разумеется, речь идет о распиаренных в Англии ОБТ «Челленджер 2», которых отгрузили щедрой рукой Киеву аж целых 14 штук.

Однако сейчас выясняется, что танки-то были не в полной комплектации и об этом пишет западное издание «Форбс» в материале военного аналитика и эксперта Дэвида Экса.

реклама

Согласно опубликованной информации, переданные ВСУ британские танки имели неполную комплектацию бронирования. Проще говоря, с машины сняли дополнительные защитные бронеплиты для того, чтобы банально облегчить танк. Это было нужно для того, чтобы и так тяжелая машина смогла передвигаться в условиях жирного украинского чернозема хотя бы в сухую погоду.

Стоит отметить, что в сети уже несколько раз всплывали кадры, на которых английские танки в лучших традициях битвы под Сомой застревали в грязи, а недавно появился ролик, где «Челленджер» банально тонул в Запорожье. В таких случаях боевую машину вытаскивали другим танком или специализированной эвакуационной техникой.

Видя такую ситуацию, Дэвид Экс сделал вывод, что английское правительство передало машины Киеву только с одной целью – побудить другие страны НАТО к аналогичным жестам. Именно после передачи «Челленджеров» начался поток бронетехники со всех стран НАТО в виде «Леопардов», Strv-122 и AMX-10RC. Тут стоит отметить, что подобное заявление в западной прессе звучит не в первый раз. За несколько месяцев до этого один из министров обороны Великобритании заявил это открытым текстом, когда английский парламент спросил за отданные танки.

Что интересно, проблема с большой массой и низкой проходимостью не является единственной у Challenger 2. Была выявлена проблема с быстрым выходом из строя120-мм нарезной пушки танка после 500 выстрелов. Видимо, английские инженеры не предполагали, что их машина станет применяться в боевых действиях высокой интенсивности.

#нато
+
Написать комментарий (0)
DPA: Удар по военным НАТО на украинских территориях не является основанием для коллективного ответа
США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams: общее количество составит 366 танков
Нидерланды направят ЗРК Patriot в Литву на учения НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
4
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
2
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
8
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Xiaomi выпустила официальную международную версию HyperOS на несколько бюджетных смартфонов
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Компания Huawei постепенно вытесняет из китайского рынка Apple и других конкурентов
1
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
+
Мобильные АЭС нового поколения: совместный проект России и Беларуси
1
Индийская компания начала продажи инновационных наушников премиум класса за $299
1
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
8
Amazon инвестирует $150 млрд в строительство новых дата-центров AWS для развития ИИ
+
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
+
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Энтузиасты разработали утилиту AtlasOS для решения проблем с производительностью Windows 11
2
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
1
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
20
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
380
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
30
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
7
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
4
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
31
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
7
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
10
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
25
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
17:10
У вас, чубатых, еще есть срочники?
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Фартовый
17:07
У меня такое же подозрение. Да ладно если под дождём. Я подозреваю он в луже моется, а возможно даже совсем не моется.
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Александр Колескин
17:05
Спасибо!!! Помогло с помощью командной строки)
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
Света Конфета
17:04
А может у него бани нет. Он под дождём моется.
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Фартовый
17:02
Я, нет. А вот Overseer man наверно. Это же он меня в лес тянет, наверно надругаться хочет. Да и баб он не одобрил с собой брать. Значит что-то против меня задумал в лесу. Как-то это всё подозрительно.
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Storage
17:01
Смотреть чужие тесты на популярных каналах - себя не уважать. Там никто ничего не тестирует, а продают места в рейтинге.
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
swr5
17:00
Зеленая помойка открыла рот, иди лижи ботинки своего лживого кумира, секта болотных идиотов.
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Дюха Братский
16:59
Хана Ангаре, пендосы полностью ее загубить решили.
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
Света Конфета
16:59
Вы что, два извращенца?
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
swr5
16:58
Да, разрабы себе просто так возьмут и все прибыли отрежут от консольных доходов. Смешно! Пока на консолях не будет дефолтных лучей никаких обязательных лучей нигде не будет.
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем