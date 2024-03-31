Они просто передали свои танки без дополнительной брони.

Ни для кого не секрет, что первые танки НАТО на Украину прибыли с Туманного Альбиона в количестве одной роты. Разумеется, речь идет о распиаренных в Англии ОБТ «Челленджер 2», которых отгрузили щедрой рукой Киеву аж целых 14 штук.

Однако сейчас выясняется, что танки-то были не в полной комплектации и об этом пишет западное издание «Форбс» в материале военного аналитика и эксперта Дэвида Экса.

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Согласно опубликованной информации, переданные ВСУ британские танки имели неполную комплектацию бронирования. Проще говоря, с машины сняли дополнительные защитные бронеплиты для того, чтобы банально облегчить танк. Это было нужно для того, чтобы и так тяжелая машина смогла передвигаться в условиях жирного украинского чернозема хотя бы в сухую погоду.

Стоит отметить, что в сети уже несколько раз всплывали кадры, на которых английские танки в лучших традициях битвы под Сомой застревали в грязи, а недавно появился ролик, где «Челленджер» банально тонул в Запорожье. В таких случаях боевую машину вытаскивали другим танком или специализированной эвакуационной техникой.

Видя такую ситуацию, Дэвид Экс сделал вывод, что английское правительство передало машины Киеву только с одной целью – побудить другие страны НАТО к аналогичным жестам. Именно после передачи «Челленджеров» начался поток бронетехники со всех стран НАТО в виде «Леопардов», Strv-122 и AMX-10RC. Тут стоит отметить, что подобное заявление в западной прессе звучит не в первый раз. За несколько месяцев до этого один из министров обороны Великобритании заявил это открытым текстом, когда английский парламент спросил за отданные танки.

Что интересно, проблема с большой массой и низкой проходимостью не является единственной у Challenger 2. Была выявлена проблема с быстрым выходом из строя120-мм нарезной пушки танка после 500 выстрелов. Видимо, английские инженеры не предполагали, что их машина станет применяться в боевых действиях высокой интенсивности.