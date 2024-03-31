Рекомендовано отказаться от торжественного открытия Олимпийских игр.

В июле 2024-го года в Париже состоится торжественное мероприятие по открытию летних Олимпийских игр. Однако внутренняя разведка Франции (DGSI) предупреждает власти страны о том, что есть вероятность акций протеста и настоятельно рекомендует отказаться от массовой части и сразу переходить к спортивным мероприятиям.

Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на собственные неназываемые источники внутри спецслужбы.

реклама

Согласно опубликованной в эфире Europe 1 информации служба внутренней безопасности Франции опасается, что к моменту старта игр проснутся так называемые «спящие ячейки». Безопасники опасаются, что активизируются террористы-одиночки, которые будут действовать в толпах граждан Франции и гостей страны. Подобная ситуация непременно приведет к трагедии и скажется на престиже страны самым негативным образом.

Также появилась информация, что накануне представители спецслужбы должны были доложить о сложившейся ситуации министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену. Результаты доклада столь высокопоставленному чиновнику республики пока неизвестны. Вполне вероятно, что торжественную часть все-таки отменят, так как боятся повторения московской ситуации или мюнхенского сценария.

В любом случае, на днях на территории Франции объявлена «повышенная террористическая угроза» со всем вытекающими последствиями. Положение ввели по всей стране 24 марта 2024 года на фоне произошедшего в Москве. Стоит отметить, что французский народ сегодня и так неспокоен и там регулярно происходят массовые акции протеста, а про атаку тракторов на Париж забудут еще нескоро.