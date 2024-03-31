А скандировали они фразу «Мы против ядерной войны с Россией».

С началом 2024-го года предвыборная гонка в Соединенных Штатах все сильнее набирает обороты, что вынуждает участников забега чаще выступать со своими предвыборными речами.

В частности, нынешний президент Джо Байден выехал в Нью-Йорк с целью провести очередное выступление с агитацией за себя. Однако что-то пошло не так и на выступление проникли граждане с четкой политической позицией и начали выкрикивать антивоенные лозунги и всячески мешать главе государства произносить речь.

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Президент Байден прибыл на мероприятие с тяжелой артиллерией в виде предыдущих президентов-демократов Билла Клинтона и Барака Обамы. Однако в ходе произнесения торжественной речи в зале поднялись протестующие и начали скандировать лозунги в которых прослеживалось «нет ядерной войне с Россией». Одного из самых активных протестующих, который видимо произвел наибольшее впечатление, вывела под руки охрана. Однако остальные не остановились и завели новый лозунг против действий американского правительства в арабо-израильском конфликте. Кто-то даже обвинил Байдена, что у него «на руках кровь».

Свободный народ демократической Америки таким образом дает понять собственным правителям, что не горит желанием стать свидетелями Третьей мировой. Но у произошедшего, может быть, и второе дно в виде подрывной деятельности республиканцев или других противников самого Байдена. Если следить за предвыборной гонкой в США, то становится понятно, что нынешний президент, мягко говоря, не блещет, да и людям не особо хочется принимать главу государства, который здоровается с невидимками и периодически идет в стену.