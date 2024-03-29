Их скупают, чинят и направляют на Украину в медико-эвакуационной комплектации.

За период Холодной войны США и ряд западных стран активно производили гусеничный бронетранспортер M113, который стал одним из самых массовых в мире. Что и говорить если даже сегодня этих машин остаются сотни и сотни на складах или в армейских частях даже стран «золотого миллиарда». Издание Defence24 сообщает, что благодаря действиям «Рамштайна» ВСУ получат несколько сотен данных бронетранспортеров в варианте медико-эвакуационной машине.

Согласно опубликованным данным украинская армия получит от своих западных друзей партию в размере нескольких десятков машин. При этом рассказывается, что это только первая партия, а общее количество достигнет 250 – 300 M113. Бронетранспортёры будут передаваться не каким-то конкретным государством, а всем, кто так или иначе участвует в передаче техники. Также рассказывается про то, что в этом процессе задействованы компании и даже отдельные частные лица, которые скупают по всему миру старые бронемашины и восстанавливают за собственный счет.

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Стоит отметить, что несмотря на то, что машины заявлены, как эвакуационно-медицинские их никто не запретит использовать по прямому назначению. Там будет достаточно снять лишнее оборудование, установить самодельную башню и установить в нее пулемет. M113 участвуют в СВО почти с самого начала и получили не самую лучшую репутацию за счет тонкой брони и малой скорости хода по пересеченной местности. С другой стороны, M113 надежен на уровне советских машин и чинится в полевых условиях без особых трудностей.