Военный эксперт из ЛНР рассказал про ситуацию на Артемовском направлении

В течении прошлых двух недель в сети всплывали новости про ситуацию на Артемовском направлении около города Часов Яр. Российские военные успешно освободили село Ивановское и продвигаются по Богдановке, восточная часть Часова Яра попадает под полный огневой контроль ВС РФ. Как сообщает бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, командование ВСУ вынуждено реагировать на сложившуюся ситуацию и спешно стягивать в этот район дополнительные резервы из тыловых областей.

Согласно заявлению военного эксперта, высшее командование ВСУ вынуждено тратить личные резервы для попытки закрытия вопроса с Часовым Яром. При этом эта попытка предназначена больше не для удержания населенного пункта, сколько для максимального замедления продвижения ВС РФ. Стоит отметить, что данный город является ключевым узлом в местной обороне ВСУ и с его падением возникнет серьезная угроза.

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«Для стабилизации ситуации на донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы» - рассказывает Андрей Марочко.

Также Марочко рассказал, что сегодня по территории ДНР, которая временно занята украинской властью, двигаются колоны боевой техники и с личным составом в сторону Часова Яра. Что интересно в обратную сторону, в тыл, также двигаются колоны с поврежденной в боях бронетехникой и ранеными, которые нуждаются в медицинской помощи.