До 15 июня этого года должны появляться новости на эту тему.

25 марта на официальном сайте Кремля была размещена информация о задачах, касающихся социального и экономического развития Калининградской области.

В числе указаний президента российского федерации, Владимира Путина, значилось следующее:

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"Проанализировать возможность запуска производства стационарных и мобильных игровых систем, включая разработку собственной операционной системы и системы облачных сервисов для распространения игр и приложений среди пользователей."

За реализацию этой инициативы отвечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин, при этом результаты работы должны стать известны до 15 июня. Предполагается, что к этому дню уже начнут появляться первые анонсы о подобных разработках.

Не забудем упомянуть, что в декабре прошлого года в столице представили смартфона Р-ФОН и мобильную операционную систему РОСА Мобайл. Этот проект стал результатом сотрудничества двух ведущих технологических компаний России, АО «НТЦ ИТ РОСА».