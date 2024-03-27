Для Евросоюза это новый автомобильный тренд.

Февраль 2024 года показал значительный рост продаж в области плагин-гибридов. В Европе этот показатель вырос на 12%, если сравнивать с предыдущим годом. В конкретных цифрах это будет 72 376 автомобилей. При этом спрос на полноценные электромобили также увеличился, но куда меньше - всего лишь на 10,3%. Отмечается, что для Евросоюза это можно назвать трендом, поскольку за год до этого спрос на бензоэлектрические машины, которые заряжаются от сети, падал. Об этом говорят данные, предоставленные Ассоциацией европейских автопроизводителей.

Если говорить о конкретных цифрах, то в 2023 году в Европе было продано на 2,4% меньше гибридных автомобилей, чем в 2022. И это притом, что популярность электрокаров выросла на 28%. В целом рынок тогда подрос почти на четырнадцать процентов. А в 2024 году ситуация обратная - машины вообще без двигателя внутреннего сгорания пользуются меньшим спросом, чем полноценные гибриды. Если говорить о бестселлерах, то рекорды по продажам побили Volvo XC60 Recharge, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLC. Это результаты подсчетом, предоставленные аналитической фирмой Dataforce. Она также зафиксировала еще две модели, которые вошли в топ-5, хотя и с заметным отрывом от лидеров - это Ford Kuga и BMW X1. Все эти автомобили продавались действительно хорошо.

реклама

Крупные автопроизводители, причем сразу несколько, с учетом невысокого спроса, пересмотрели свои долгосрочные и краткосрочные планы по полному переводу на электротягу ряда моделей — электрификация модельного ряда как минимум откладывается. В то же время премиальные бренды, которые работают на европейском рынке, в число которых входит и «большая тройка» немцев, сделали знаковое заявление. Они сказали, что ожидают, что продажи гибридов с несколько последующих лет будут как минимум находиться на стабильном уровне. И такое заявление можно справедливо счесть интересным.

Если говорить о люксовом сегменте, то Bentley явно сделал ставку на плагин-гибриды. Ранее предполагалось, что производитель будет выпускать машины, которые оснащены одновременно ДВС и электромотором, до 2030 года, теперь эти планы продлены до 2032. Кроме того, Bentley планирует вложить в такие модели дополнительные инвестиции. А вот рыночный дебют своего первого полноценного электрокара компания решила перенести, так что он состоится не в 2025 году, а на два года позже.