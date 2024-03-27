Трехтонная российская авиабомба ФАБ-3000 нужна для уничтожения опорных пунктов противника.

В марте 2024-го года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил одно из предприятий ВПК, где ему показали 3-х тонную авиабомбу. Промышленники с гордостью сообщили, что в России восстановили утраченную технологию производства таких боеприпасов. И вот на страницах «Лента.ру» появилось высказывание военного эксперта каперанга в запасе Василия Дандыкин. Со слов эксперта такая бомба необходима для сноса усиленных опорных пунктов потенциального противника.

Эксперт заявил, что новые трехтонные российские бомбы имеют большой вес взрывчатки. Для сравнения в 1,5 тонных бомбах всего 900 кг ВВ, в ракетах «Искандер» или «Калибр» примерно 400 – 500 кг. В ФАБ-3000 вес взрывчатого вещества достигает почти 1,5 тонн, чего хватает для сноса бетонированных укреплений или сноса капитальных построек. При этом эксперт предполагает, что к этой бомбе уже разрабатывается УМПК для пусков с безопасной дистанции. Одним из аргументов Дандыкина в пользу нового боеприпаса с УМПК стала невозможность современных ПВО перехватить такой «подарок».

реклама

Стоит отметить, что в интернете тут же возникли домыслы какой именно российский самолет сможет использовать 3-х тонные бомбы. Предполагается, что ее подвесят под Су-34, который сегодня носит на себе 1,5 тонный вариант с УМПК и ни летчики, ни технический персонал не жалуется на какие-либо технические проблемы. Впрочем, боевая нагрузка «Селезня» как раз подходит вплотную к 3-м тоннам, поэтому вероятно скоро появятся первые сообщения про успешное применение нового калибра.