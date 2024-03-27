Теперь она еще более эффективно работает по наземным целям.

Крылатая сверхзвуковая ракета российского производства «Оникс» получила модернизацию с учетом применения в рамках проводимой РФ Спецоперации на Украине. Модернизированная ракета получила новую головку самонаведения, которая позволяет более точно поражать наземные цели. Об этом ТАСС сообщил источник в недрах ОКР.

Стоит отметить, что ранее «Оникс» позиционировался больше, как противокорабельная ракета наземного базирования комплекса «Бастион». Однако с самого начала СВО «Ониксы» стали использовать для поражения наземных целей в виде промышленных объектов или пунктов дислокации ВСУ. Именно на этом опыте и была создана новая боевая часть «Оникса» с учетом использования КР в несвойственном для нее качестве.

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Как сообщает источник, «Оникс-М» станет намного более эффективен, а конструкторы продолжают работы на улучшение боевой части. В частности, там работают над улучшенным противодействием системам радиоэлектронной борьбы, которые способны сбить электронику с верного пути.

Примером боевого применения модернизированной КР стал предположительно удар по аэродрому «Жуляны» неподалеку от Киева. Тут еще стоит отметить тот факт, что «Оникс» уже проходил модернизацию в 2021 году, когда ракету сделали универсальной и дали возможность пуска не только с сухопутного комплекса, но и с военных кораблей (включая подводные лодки) и даже с воздушных ракетоносцев.