Первый камень в фундамент заложен 26 марта 2024 г.

Несмотря на все заявления Виктора Орбана Венгрия все-таки является частью Европейского союза и активно участвует в его развитии. В частности, стало известно, что немецкий оружейный гигант Rheinmetall собирается возвести в стране еще одно предприятие по производству своей продукции. Об этом написало венгерское издание Világgazdaság со ссылкой на источник в виде пресс-центра самой фирмы. На это раз завод будет строиться на юге страны в городе Сеген, где уже заложили фундамент 26 марта 2024 года.

Компания Rheinmetall — это немецкая фирма-производитель и разработчик, специализирующийся в основном на военной продукции, но и не обходящий гражданскую сферу. Сегодня наиболее известная продукция фирмы танки «Леопард 2» и различные бронемашины. Однако производитель также создает программное обеспечение, элементы питания и боеприпасы. Так, в Венгрии уже есть целых три завода этой фирмы, которые сконцентрированы на создании бронемашин, ПО и, вероятнее всего, артиллерийских снарядов. Новый же завод, 4-й по счету, будет производить элементы для электродвигателей, блоков питания и связанной с этим направлением продукции. Официальный представитель Rheinmetall рассказывает, что это предельно мирное производство, но эксперты сомневаются в правдивости этого утверждения.

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Германская фирма Rheinmetall активно строит свои заводы по всей территории Евросоюза и предположительно планирует возводить один из ремонтных цехов на Украине. При этом в самой Германии промышленных объектов фирмы не очень много, так как руководство стремиться снизить издержки производства и максимизировать прибыль за счет размещения заводов в более дешевых странах.