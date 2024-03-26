Наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением на территории Украины.

Начиная с 12 марта 2024 года вооруженные формирования украинской власти регулярно проводят обстрелы мирной Белгородской области. В результате атак ВСУ страдают мирные жители и Россия вынуждена отвечать максимально жестко. В частности, появляются сообщения про возобновление ракетных атак по энергосистеме Украины с целью вывода её из строя. Впрочем, удары наносятся не только по электростанциям, подстанциям и прочему, а еще и по военным объектам украинской армии в тыловых районах страны.

В ночь на 22-е марта текущего года российская армия нанесла ряд огневых поражений по военным объектам украинской власти с целью снижения боевого потенциала ВСУ. Под удар попали склады с украинским вооружением, горюче-смазочными материалами и военной техникой. Также нанесены удары по местам дислокации живой силы ВСУ, скапливаемой командованием ВСУ в непосредственной близости от ЛБС.

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Возвращаясь к ударам по энергообъектам украинской власти, отдельно отмечают прилеты по Днепропетровской области, ныне называемой на Украине – Днепровской. В частности, под удар попала местная гидроэлектростанция, размещенная на Днепре. Согласно заявлениям официальной власти, на объекте был серьезный пожар, а значительная часть запорожской области осталась без электричества.

Стоит понимать, что удары по энергосистеме ведутся с целью нарушения работы предприятий военного назначения, но никак не против мирного населения, попавших под удар областей. Вероятно, подобные удары повторятся в будущем, так как ВСУ не прекращает обстрелы Белгородской области.