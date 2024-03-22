Все неправильно поняли слова Макрона про отправку войск НАТО на Украину.

Уже четвертую неделю президент Франции Эмануэль Макрон высказывается в ключе «отправим армию НАТО на Украину». В этом вопросе его мало кто поддерживает, но есть и страны, принимающие позицию французского лидера. На этом фоне появилось интервью главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы данное изданию La Stampa. Глава МИД рассказал, что Украина никогда не просила прислать солдат, а нуждается только в западных вооружениях и боеприпасах.

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Также в ходе интервью Кулеба поделился своим мнением по поводу выступления Макрона. Дипломат сказал, что французский президент предложил отправить на Украину не солдат, а инструкторов, которые должны обучать бойцов ВСУ передовой военной науке. Одновременно, не придется возить личный состав на обучение за границу и тем самым можно будет сэкономить немало денег. Также Кулеба заявил, что гордится украинскими воинами, которые доблестно сражаются за свободу своей земли.

Тут стоит отметить, что термин «инструктор» в современном мире трактуется не только, как «учитель» или «наставник». На той же Украине западные инструктора занимаются планированием военных операций, а в некоторых случаях лично принимают участие в ходе боевых действий. Например, в недавно уничтоженной колоне ВСУ с «Патриотом» по некоторым данным были переведены в «200-е» немецкие «инструкторы-зенитчики», которые обслуживали сложный зенитно-ракетный комплекс. Это только один из примеров работы зарубежных специалистов.

Есть мнение, что если Украине все-таки передадут истребители F-16, то их управлять будут не бравые украинские пилоты, обучавшиеся в Дании или Румынии, а «инструкторы». Так как это будет более эффективно и одновременно, техника будет под контролем «партнеров» Киева.