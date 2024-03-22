Россия восстанавливает военный потенциал быстрыми темпами.

Не успела отгреметь на страницах СМИ воинственная риторика Эмануэля Макрона, как польский коллега французского президента начал «говорить суровую правду». Согласно заявлению главы польского правительства Анджея Дуды, Российская Федерация «стремительно набирает военный потенциал для нападения на НАТО». Такое заявление президент Польши сделал на основе выводов неких немецких экспертов, которые анализируют ситуацию в РФ и всегда отличаются точностью своего анализа.

Выступая с официальным заявлением, польский президент Анджей Дуда вновь начал рассказывать про русскую угрозу и о том, что «Россия скоро нападет на НАТО». Согласно словам поляка выходит, что это не мифические 5 – 6 лет, как заявляли другие политики ЕС, а вполне реальные 2026 – 2027 годы. Дуда опасается такого развития сценария и поэтому нет ничего удивительного, что страны Североатлантического альянса и Польша, в частности, начинают раздувать собственные военные бюджеты. При этом сама Польша продолжает активно милитаризироваться, закупая западную и южнокорейскую военную технику, обучая мобилизантов и прорабатывая новые доктрины ведения войны.

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Стоит понимать, что риторика про «страшную Россию» в странах запада ведется уже не одно десятилетие и только в последние два года приняла какой-то совсем истеричный накал. Если верить словам Дуды, то ВС РФ нападут на НАТО через два года. При этом польский президент не говорит в чем сакральный смысл такого нападения и что будет после «нападет на НАТО». В свое время страны Варшавского договора могли соперничать на поле боя с блоком НАТО только с использованием тактического ядерного оружия, а нынешняя армия РФ значительно уступает той в численности. В тоже самое время население стран НАТО приближается к 1 миллиарду человек, часть из которых потенциальные новобранцы для большой войны.