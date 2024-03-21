По его словам - это главная ошибка Зеленского.

Уже больше месяца прошло с момента снятия Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Одновременно с ним своих постов лишилось еще несколько высших командиров украинской армии. В частности, с поста слетел генерал Романенко, который занимал место заместителя у Залужного и теперь высказывается с критикой действий Владимира Зеленского. В лучших традициях идейных вдохновителей Украины, Романенко винит во всем не собственную некомпетентность, а вмешательство политиков в военное дело.

Например, высший замглавкома поделился своим видением ситуации на ЛБС и находит ее крайне удручающей. В частности, заявил, что российская армия перехватила стратегическую инициативу у ВСУ и теперь давит ВСУ по всей линии соприкосновения. При этом Романенко рассказывает, что такого можно было не допустить, если бы летом прошлого года по указке Зеленского не начали бить сразу по четырем направлениям во время «контрнаступа», а сделали бы мощный рывок до Азовского моря. Также, по мнению Романенко, ВСУ необходимо было переходить к стратегической обороне уже летом 2023 года.

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Стоит отметить, что вышеупомянутый генерал также принимал участие в подготовке летне-осеннего контрнаступления ВСУ. Теперь его заявления выглядят как оправдания собственной некомпетентности в глазах общественности. Тем более, что теперь он уже не занимает столь важной руководящей роли в армии Украины и там вовсю хозяйничает новая команда Сырского. Который, к слову, также наделал много заявлений, но у него как-то не задается с их реализацией. Вероятно, после смещения Сырского, он также будет оправдываться и вешать всех собак на Зеленского.