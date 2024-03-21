Журналист проделал путь из Запорожья в Херсон.

Пока украинская армия ведет ожесточенный бой в тщетной попытке приостановить российское продвижение в ее тылах катаются западные журналисты, которые снимают хронику для собственных СМИ. При этом зачастую увиденная картина приводит их в шок, так как жизнь их к такому не готовила. Особенно впечатлительный немецкий корреспондент Штефан Шфарцкопф проехался по дорогам из Запорожской области в Херсон и пришел в ужас от количества уничтоженной военной техники украинской армии.

Согласно заявлению Шварцкопфа на дорогах и полях остовы десятков и сотен бронемашин разного вида и производства. Особенно сильное впечатление на него произвела картина сгоревших немецких Леопардов и американских бронемашин «Бредли». Кроме того, на полях сражений остались остовы французской, британской и итальянской техники. Журналисту пояснили, что все это работа российских беспилотников, которые охотятся за бронетехникой ВСУ в любое время суток.

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В своем материале Шварцкопф заявил, что украинская армия испытывает не только проблему с дронами, но и привычно рассказал про нехватку артиллерийских снарядов. Также Штефан посетовал, что российская армия может в день выпустить в 5 и более раз больше артиллерийских снарядов и запасы ее бездонны.

Напомним, что в прошлом году украинское командование делало ставку на военную технику западного производства. Мол, вот появятся у нас немецкие «Леопарды» и американские «Абрамсы», и мы покажем этим русским, где раки зимуют. Однако что-то пошло не так, и западная техника начала сгорать десятками единиц в сутки, а западные партнеры Зеленского попросили больше не бросать ее в бой. Но даже потерянного хватило, чтобы впечатлить Штефана Швацкопфа и заставить его написать свою статью.