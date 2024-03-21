Французские авиабомбы Hammer - это высокотехнологичные боеприпасы с большой продолжительностью полета.

Пока президент Франции Эмануэль Макрон ведет воинственную риторику на выступлениях в ЕС и телевидении, на Украине по-тихому появились французские управляемые бомбы Hammer. По крайней мере об этом пишет западное издание Army Recognitnion со ссылкой на собственные источники или вообще ориентируясь только на якобы полученные кадры. Стоит отметить, что это высокотехнологичные боеприпасы с большой продолжительностью полета и мало чем уступают американским аналогам, но стоят значительно дороже, чем российские УМПК.

Согласно выпущенному изданием Army Recognitnion материалу на Украине в Воздушных силах ВСУ замечен старый советский истребитель МиГ-29 с подвешенной французской бомбой Hammer. Если это действительно так, то западные партнеры Зеленского продолжают работать над интеграцией современного «натовского» вооружения по устаревшую советскую военную технику. Возможно, это требуется по причине того, что запад не спешит передавать ВС ВСУ американские истребители F-16, а испытывать Hammer как-то необходимо.

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Стоит отметить, что эти авиабомбы отличаются интеллектуальной системой наведения, которая ориентируется больше не на GPS, а на телевизионный канал. Это позволяет использовать Hammer в условиях постоянной радиоэлектронной борьбы. Также за счет развитой системы крыльев, бомба может двигаться очень продолжительное время, хотя ее предельная дальность полета сильно уступает российским УМПК. Кроме того, масса французских бомб вряд ли превышает 250 кг, так как это стандартный вес подобных боеприпасов в странах блока НАТО.

В любом случае, оснащенные Hammer МиГ-29, если они вообще там есть и это не выдумка журналистов, вынуждены будут приближаться близко к линии боевого соприкосновения для пуска. В противно случае они смогут работать только по самым передним линиям российской армии, но и это не факт, что их спасет от зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, данную бомбу можно будет засечь с помощью РЛС и банально сбить на подлете, как это происходит с GLSRB.