На Украину пойдут бронемашины и артиллерийские снаряды

Заявления украинского военно-политического руководства о тяжелом положении на ЛБС и нехватки боеприпасов были услышаны бельгийским правительством. Как сообщает бельгийская газета Belga со ссылкой на министра обороны страны Дедендер, Бельгия готовит к отправке большое количество артиллерийских снарядов и бронетехники. Общая сумма нового пакета помощи оценивается примерно в 400 миллионов евро. При этом нет подробностей, когда именно начнется отгрузка этой самой помощи для отправки в Киев.

Согласно заявлению министра обороны Бельгии Дедондер, новый пакет будет включать в себя большое количество артиллерийских снарядов и 280 бронемашин «Линкс», производства итальянской компании «Ивеко». Сообщается, что часть бронированных машин будет взята из армейского резерва Бельгии, а другая закуплена и фирмы-производителя. Последнее может говорить о том, что поставка растянется на очень долгий срок, так как производство бронетехники в солнечной Италии идет не быстро.

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Также появились сообщения, что правительство Бельгии и Нидерландов хочет открыть новые места для обучения украинских военных и передать в ВМФ Украины целых три минных тральщика. Одновременно идут переговоры Бельгии и Люксенбурга о совместной помощи Киеву в виде поставок товаров военного назначения. В общем, страны Бенилюкса вновь включились в увлекательный процесс передачи своих денег производителям систем вооружений.

Стоит также отметить, что впервые за этот год на Украину придет помощь из Соединенных Штатов. Однако несмотря на громкие заявления, помощь эта все равно значительно ниже, чем в прошлые два года СВО.