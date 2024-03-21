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g1tarist
BMW отказывается от МКПП в спортивном седане M3
Производитель объявил о запуске продаж финальной партии этих автомобилей с ручной коробкой передач.

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BMW, известный баварский производитель автомобилей, сделал важное объявление, которое затронет любителей классического управления спортивными седанами. Компания сообщила о начале продаж последней партии своего актуального спортивного седана M3 с механической коробкой передач, особенно акцентировав внимание на японском рынке.

Это решение подчеркивает значительный переход в дизайне и функциональности автомобилей BMW, указывая на то, что будущее за автоматикой. Спортивный седан BMW M3 является мощным и «заряженным» вариантом популярной 3 серии, который всегда отличался выдающимися характеристиками и производительностью.

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Актуальная версия четырехдверки, представленная осенью 2020 года, уже успела зарекомендовать себя среди поклонников бренда. Тем не менее, баварский производитель не останавливается на достигнутом и активно работает над разработкой следующего поколения M3, которое обещает стать еще более инновационным.

Однако, прежде чем полностью перейти к новому поколению, BMW решила отдать дань уважения нынешней версии M3. Стоит отметить, что партия этих исторически значимых автомобилей ограничена всего 150 экземплярами. Это делает каждый из них не просто автомобилем, а настоящим коллекционным предметом для ценителей бренда и спортивного вождения.

Компания предупредила, что если количество желающих приобрести спецверсию превысит доступное количество, то покупатели будут выбраны с помощью лотереи, которая состоится в мае. Этот шаг BMW не только подчеркивает конец одной эпохи для M3, но и начало новой, где инновации и технологии становятся главными приоритетами в создании автомобилей нового поколения. Поклонники бренда с нетерпением ожидают, что принесет будущее, но одно можно сказать наверняка: BMW M3 MT Final Edition станет значимым символом в истории спортивных седанов.

BMW готовится к значительному изменению в линейке своего актуального спортивного M3, отказываясь от механики в пользу автоматики. Этот шаг подчеркивает стремление бренда к современности и технологическому развитию.

После распродажи машин с механической трансмиссией новые авто будут оснащаться исключительно восьмиступенчатыми автоматическими коробками передач, отмечая конец эры для механики в этом легендарном спортивном седане.

Интерьер каждого автомобиля этой модели украшен красными цветами, добавляя эксклюзивности, спортивного стиля и подчеркивая уникальность этих последних спецверсий. Текущая версия M3 с автоматической коробкой оснащена мощным двигателем S58.

В будущем модель будет модернизирована для соответствия ужесточенным экологическим стандартам. Также планируется разработка полностью электрической M3, отражая направление бренда на инновации и устойчивое развитие. Отдельно стоит упомянуть, что BMW отказалась от идеи создания необычного BMW Touring Coupe на базе Z4, известного как «клоунский ботинок».

#bmw
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