Зафиксировано попадание в район рубки.

Российская беспилотная авиация продолжает активно работать по целям в тыловых районах украинской армии. На этот раз в сети всплыли кадры работы барражирующего боеприпаса серии «Ланцет», а не всем привычных «Гераней». Кадры были сняты с разведывательного дрона, которые проводил объективный контроль местности в зоне удара. Целью прилета «Ланцета» стал украинский патрульный катер, который двигался предположительно по акватории Южного Бугу в Николаевской области, видимо экипаж проводил плановое патрулирование реки и не ожидал удара со стороны ВС РФ.

Точка прилета находился примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения, что должно стать для украинских военных неприятным сюрпризом. «Ланцет», судя по кадрам, влетел в район рубки корабля военно-морских сил Украины и совершил подрыв боевой части. Качество картинки оставляет желать лучшего, так как съемка велась с большой высоты, но видно, как от катера отваливаются обломки и тянуться по течению. При этом сам патрульный катер продолжает движение вперед, видимо оставшись без управления. Дальнейшая судьба одного из «флагманов» украинского морского флота, к сожалению, не известна, так как пресса находится под жесткой цензурой.

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В ряде источников пишут, что это новая модификация «Ланцета», которая стала летать на 50 км. Однако на деле уже в августе-сентябре прошлого года данные БПЛА могли лететь на 70 км, что показывали кадры с поражением украинских самолетов на военных аэродромах. В любом случае «Ланцеты» стали мелькать все чаще и это создает серьезную опасность для ВСУ, так как именно на барражирующих боеприпасах ведется серьезная часть контрбатарейной борьбы.