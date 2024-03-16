США поставили оружие Украине, Тайваню и Израилю.

С октября прошлого года украинские военные и политики постоянно просят США увеличить поставляемую Украине помощь, но американский Конгресс против и не дает Байдену тратить лишние деньги. Однако даже в случае выделения финансов для Украины, Киев может не дождаться обещанной помощи. Все дело в том, что Пентагон выступил с инициативой, представители которого заявили, что они потратили около 10 млрд долларов на вооружение Израиля, Украины и Тайваня и теперь нужно как-то восполнить бюджет.

Военное ведомство США заявило, что необходимо увеличить сумму помощи Украине, но дополнительные средства, в приоритетном порядке, должны пойти на восполнение затрат Пентагона. Всего МО США просит около 6,4 млрд долларов, чтобы восполнить потраченные запасы и вновь наполнить арсеналы самой демократической страны. В список закупок входят ракеты для РСЗО HIMARS и ПТРК Tow, тепловизоры и приборы ночного видения и прочие необходимые ВС США вещи. Разумеется, все заказы поступят американским производителям оружия, поэтому неудивительно было бы узнать, что именно военное лобби проталкивает идею «восполнения».

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Поэтому, как бы Зеленский не рассказывал про необходимость срочного возобновления поставок оружия из США, как бы американский Институт изучения войны не намекал на проблемы с ЛБС, но все в первую очередь озабочены собственным тылом. Поэтому будет неудивительно, если пакет помощи все-таки выделят, но на Украину почти ничего не попадет, а что попадет, то пропадет в карманах украинских чиновников. Простые же солдаты продолжат рассказывать про нехватку боеприпасов и техники, а датское радио передаст, что слова Зеленского про очередное остановленное российское наступление вызвало «кривую усмешку» у бойцов ВСУ.