Удары наносились в Сумской, Киевской и Херсонской областях.

Российская армия несмотря на активные боевые действия на ряде участков ЛБС продолжает планомерно наносить удары по военной инфраструктуре украинской власти в тылу. В частности, сообщается, что дроны ВС РФ смогли преодолеть силы ПВО в Киевской области и нанести огневое поражение по военным объектам в черте украинской столицы. Также удары наносились в ночь на 15 марта в Сумской области и части Херсонской области. Операторы БПЛА показали большую эффективность работы и нанесли немало урона.

Кроме того, в эту же ночь ударные дроны-камикадзе смогли преодолеть развернутые средства ПВО в районе Киева и повредили одну из РЛС зенитно-ракетного комплекса, прикрывавшего город. В источниках не указывается радиолокационную станцию какого именно ЗРК удалось «демонтировать», но это позволило провести результативные удары по военным объектам внутри самого Киева. Разумеется, власти Украины расскажут про «удары по мирным домам», но какие именно цели были реально поражены сообщить могут только в министерстве обороны РФ.

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Сумская область Украины также не осталась этой ночью без внимания вооруженных сил РФ. Удар дронами-камикадзе «Герань» пришелся на город Конотоп, а именно в пункт размещения местного отделения ГУР. Именно через эту точку ведомство Буданова (занесен в список экстремистов и террористов в РФ) проводило вооруженные части для атаки по российской территории в районе села Тетки. Напомним, что 12 – 13 марта ВСУ предприняли безуспешную попытку зайти на территорию Курской области, но потеряли немало солдат, несколько танков и бронемашин.

Отдельно хочется отметить удары по части Херсонской области, которые носили массовый характер. В частности, прошла информация, что от прилета «Гераней» серьезные потери понес один из отрядов иностранных военнослужащих, которые продолжают активно пребывать на Украину.