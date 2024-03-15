ВС РФ могут пробить оборону на ранее стабильных участках ЛБС.

В настоящий момент российская армия ведёт наступление сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения и командование ВСУ вынуждено на это реагировать. В частности, именно на наиболее «горячие» участки перебрасываются наиболее подготовленные резервы и идет снабжение дефицитными артиллерийскими снарядами.

Американские военные эксперты оценивают всю картину происходящего в зоне специальной военной операции и делают свои выводы. Так, по их мнению, если Сырский и прочее командование ВСУ продолжит текущее перераспределение снабжения, то это может привести к сильному ослаблению прочих участков ЛБС. Этим фактором может воспользоваться командование ВС РФ и насести удар в ранее считавшемся стабильным месте, и главное не просто нанести, а прорвать и выйти на оперативный простор.

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Сотрудники ИИВ объясняют сложившуюся ситуацию тем, что страны Запада стали резко снижать снабжение украинских военных боеприпасами. Это вынуждает перераспределять оставшиеся ресурсы и направлять их в наиболее опасные места, чтобы хоть как-то попытаться сдержать наступательный потенциал российской армии. Причем, сейчас Украина испытывает проблемы не только с артиллерийскими снарядами, но и с разнообразным ракетным вооружением.

Аналитики ИИВ предлагают правительству США и ЕС возобновить поставки в полной мере, иначе украинская армия может начать крошиться. Если ВСУ не получат в ближайшее время поставки, то российские военные смогут нащупать ослабленные места и ударить по ним имеющимися резервами. Подобное станет настоящей катастрофой для Киева, которую будет сложно нивелировать.