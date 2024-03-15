ВС РФ взяли господствующую высоту около Первомайского.

Российская армия продолжает наступательные действия с целью отодвинуть украинские подразделения как можно дольше от Донецка. На это раз пришли новости, в которых говориться, что ВС РФ заняли поселок Невельское, который ранее контролировался силами ВСУ. Это село находится на господствующей высоте над окрестностями и позволяет держать под огневым контролем остальные опорные пункты ВСУ в этом месте. Согласно заявлению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, из Невельского отлично простреливается Первомайское, где засели украинские военные.

Кимаковский рассказал, что Невельское возвышается над местностью на 50 – 60 метров, что дает отличный обзор для наблюдателей и наводчиков. Кроме того, открывается почти прямая видимость на так называемые балки, в которых украинские войска оборудовали защищенные от артиллерии позиции. Теперь им придется значительно хуже, чем до взятия российской армией этой высоты. ВСУ попытались отбить высоту обратно, используя в качестве ударной силы FPV-дроны, но, как рассказал Кимаковский, по вероятным местам размещения операторов БПЛА бьет артиллерия и авиация.

реклама

Напомним, что Первомайское один из последних населённых пунктов, который входит в состав так называемой Донецкой агломерации, который не пока находится под контролем российской армии. Сейчас за село ведутся активные боевые действия, чтобы полностью исключить присутствие ВСУ в этом районе. В свою очередь украинские СМИ рассказывают, что Невельское все еще под контролем ВСУ и там продолжаются локальные боестолкновения. Мол, где-то засели героические украинские солдаты, которые не пускают российских солдат и тем самым сдерживают наступление. Скорее всего пройдет несколько дней и украинские СМИ тихо расскажут про потерю села, но сместят внимание на другие события.