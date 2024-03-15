Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Немецкая пресса назвала причины отказа Шольца передать ракеты Киеву
Дело в том, что половина крылатых ракет Taurus находится в плохом состоянии.

реклама

Западная пресса продолжает выдвигать предположения почему немецкий канцлер Олаф Шольц не желает передавать Украине дальнобойные ракет Taurus. В этом плане отличилась немецкая газета Welt, на страницах которой вышел большой материал, рассказывающий про истинные причины. Тут стоит напомнить, что Шольц отверг недавнее предложение британских властей о передаче этих ракет Англии с их заменой на Storm Shadow у Бундесвера. Англичане хотели таким образом переправить немецкие крылатые ракеты на Украину для нужд ВСУ.

Вернемся к Welt, издание пишет, что половина имеющихся у Бундесвера ракет «Таурус» не имеет сертификации о соответствии стандарту. Проще говоря, почти половина арсенала крылатых ракет воздушного базирования ФРГ в небоеготовом состоянии. Также появилась информация о точном количестве этих ракет и если верить источнику, то немцы располагают ими в количестве порядка 600 шт. Именно проблемы с сертификацией называют основной причиной нежелания Шольца передавать ракеты Киеву.

реклама

Однако издание выдвигает еще одно предположение, которое звучит более интересно. Дело в том, что Taurus плотно интегрированы с военными самолетами «Люфтваффе» и немцам придется передать часть машин, чтобы ВСУ могли их задействовать. При этом Шольцу очень не хочется быть впереди всей Европы и оказаться первым передавшим военные самолеты Украине. Вероятно, если верить этой теории, как только на Украине появятся первые F-46, то ситуация резко изменится и немцы мгновенно отгрузят Зеленскому партию крылатых ракет.

Стоит отметить, что Taurus отличаются большей дальностью полета нежели Storm Shadow или SCALP-EG. Их передача может создать проблемы для российской армии, так как ракеты могут лететь с дальностью до 500 км и под ударом могут оказаться военные аэродромы и прочая инфраструктура ВС РФ.

#сво #всу #киев
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra больше не является смартфоном с лучшим дисплеем
3
Китай завершил строительство орбитальной станции
3
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Google Pixel 9 может получить новую функцию Adaptive Touch
1
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
7
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
1
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
+
В официальном блоге OpenAI «случайно» раскрыли информацию о GPT-4.5 Turbo
+
В Европе резко снизилось промышленное производство
2
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
1
Появились первые фотографии новой Volkswagen Jetta
+
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
Благодаря сертификации нового смартфона Realme C65 стали известны некоторые характеристики
+
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+
YouTube анонсировал новый интерфейс своего приложения на телевизорах
+

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
7
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
2
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
8
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
31
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
10
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
2

Сейчас обсуждают

Eppius
22:47
Чушь. Ничего они не смогут блокировать. Вся хрень как продавалась так и будет дальше продаваться. А Тефал у нас вообще оф сайт имеет
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
plusultraltra9
22:47
А смысл в новых играх улучшений не будет))
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
erno
22:45
Ты так пишешь уже 2 года каждый день Никто болтуну не верит.
Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наносить удары беспилотниками по объектам в России
Eppius
22:42
Новые пришлют.
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
Олег Мирный
22:41
Чтобы чего то лешиться надо сначало получить это
Процессоры AMD Ryzen 9 7950X исчезли из магазинов из-за возобновившегося криптомайнинга
Eppius
22:40
Не ищет.
Немецкий журналист Габор Штайнгарт: Запад ищет способ помириться с Москвой
Итальянец
22:30
поймал сонибоя. долго от меня скрывался нигодяй. прощай дантуха
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Денис Борзов
22:21
А не дофига ли США вообще себе позволяют, указывают всем, что делать?
Власти США запретили AMD продавать в Китае графический чип MI309, но разрешили NVIDIA отгружать H800
DonCarleone
22:18
а террористов как известно только ликвидируют
Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наносить удары беспилотниками по объектам в России
l33t_h4x00r
22:16
Вроде здесь писал коммент, стерли что ли? Вы знаете сколько электричество например в Европе стоит?
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем