Дело в том, что половина крылатых ракет Taurus находится в плохом состоянии.

Западная пресса продолжает выдвигать предположения почему немецкий канцлер Олаф Шольц не желает передавать Украине дальнобойные ракет Taurus. В этом плане отличилась немецкая газета Welt, на страницах которой вышел большой материал, рассказывающий про истинные причины. Тут стоит напомнить, что Шольц отверг недавнее предложение британских властей о передаче этих ракет Англии с их заменой на Storm Shadow у Бундесвера. Англичане хотели таким образом переправить немецкие крылатые ракеты на Украину для нужд ВСУ.

Вернемся к Welt, издание пишет, что половина имеющихся у Бундесвера ракет «Таурус» не имеет сертификации о соответствии стандарту. Проще говоря, почти половина арсенала крылатых ракет воздушного базирования ФРГ в небоеготовом состоянии. Также появилась информация о точном количестве этих ракет и если верить источнику, то немцы располагают ими в количестве порядка 600 шт. Именно проблемы с сертификацией называют основной причиной нежелания Шольца передавать ракеты Киеву.

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Однако издание выдвигает еще одно предположение, которое звучит более интересно. Дело в том, что Taurus плотно интегрированы с военными самолетами «Люфтваффе» и немцам придется передать часть машин, чтобы ВСУ могли их задействовать. При этом Шольцу очень не хочется быть впереди всей Европы и оказаться первым передавшим военные самолеты Украине. Вероятно, если верить этой теории, как только на Украине появятся первые F-46, то ситуация резко изменится и немцы мгновенно отгрузят Зеленскому партию крылатых ракет.

Стоит отметить, что Taurus отличаются большей дальностью полета нежели Storm Shadow или SCALP-EG. Их передача может создать проблемы для российской армии, так как ракеты могут лететь с дальностью до 500 км и под ударом могут оказаться военные аэродромы и прочая инфраструктура ВС РФ.