На западе уже понимают, что Россия скорее всего одержит верх в конфликте с Украиной.

В то время пока президент Франции Эмануэль Макрон выступает за военные действия, ряд других политических деятелей и представители западных элит ищут возможность помириться с Москвой и возобновить торговые отношения. Об этом на своих страницах пишет немецкое издание «Фокус», журналист которого выпустил материал и провел оценку ситуации, основанную на доступных ему фактах. В частности, он заявил, что политика санкций и давления не привела к необходимому результату и элиты начали искать альтернативные пути.

Журналист издания Focus Габор Штайнгарт заявил, что Москва и президент Российской Федерации Владимир Путин не поддались на давление западных стран и уверенно двигаются к намеченной цели. Ситуация на Украине ярко показывает, насколько были эффективны «санкционные мероприятия». Также журналист высказался, что Путин смог переориентировать страну на Восток и нашел новых покупателей энергоресурсов в то время, как Европа вынуждена пользоваться дорогим газом и нефтью. В политической сфере также не удалось изолировать Россию, и страна уверенно работает со всеми государствами большой двадцатки.

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Именно на этом фоне западные элиты начинают искать способы урегулирования отношений с РФ. Одновременно с выходом статьи немецкого журнала, в сети появилось высказывание одного из видных немецких предпринимателей Оливера Кемпкенса, который поделился своим наблюдением. Немец часто посещает Россию и рассказал, что не заметил там каких-либо особых проблем, а экономическая статистика вызывает только положительные эмоции.