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g1tarist
Пресс-служба Росгвардии рассказала подробности про ночную атаку ВСУ на Белгородскую область
Особенно отличились артиллеристы.

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На этой неделе. В ночь с 11 на 12 марта, вооруженные формирования украинской армии предприняли очередную попытку зайти на территорию Белгородской области, чтобы, вероятно, нанести «удар возмездия» и достигнуть определенного медийного эффекта. Однако военные ВС РФ смогли предотвратить попытку ВСУ и дали достойный отпор наступающим частям. Также в отражении украинской атаки принимали участие бойцы Росгвардии и сегодня пресс-служба Росгвардии сообщила подробности боестолкновения.

Согласно заявлению пресс-службы организации, бойцы Росгвардии весьма эффективно работали в связке с военнослужащими ВС РФ, которые прикрывали границу. В ходе сражения росгвардейцам удалось ликвидировать до 30 украинских солдат. Наиболее эффективно действовали артиллеристы, которые не только рассеяли пехотные подразделения ВСУ, но и смогли «стереть» два минометных расчета вместе с вооружением. Также отмечается работа систем радиоэлектронной борьбы, которые смогли подавить несколько штурмовых дронов ВСУ и тем самым прикрыли наши части от удара с воздуха.

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Что интересно, на самой Украине продолжают рассказывать про то, что боевые действия идут на территории   Российской Федерации, под контроль взято несколько населённых пунктов, а части ВСУ подходят непосредственно к Белгороду. В доказательство правдивости информации показывают кадры, видимо снятые где-то в Харьковской области, на которых показаны украинские солдаты.

Проблема заключается в том, что украинские граждане находятся в серьезной информационной изоляции и не имеют доступа к реальным фактам. Украинская цензура полностью блокирует альтернативные источники информации. Только немногочисленные ТГ-каналы доносят до украинского населения реальное положение вещей.

#сво #всу
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