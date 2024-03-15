Американское вооружение пропадает на Украине как в чёрной дыре.

Украинская власть снова получила очередной пакет помощи со стороны военного ведомства США в размере $300 млн. При этом в сети одновременно появился отчет группы, которая контролирует дальнейшую судьбу этой помощи и вообще ведет подсчет переданного. И этот отчет вызвал целый ряд вопросов у американских военных экспертов, которые выдвинули предположение, что все переданное на Украину пропадает, словно в черной дыре. В частности, этим вопросом озадачился Джонсон Бирдсли в своем материала на страницах American Conservative.

Согласно рассуждениям журналиста, основанным на собственных данных и опубликованном отчете, выходит, что американское правительство не совсем точно понимает куда именно попадает помощь после того, как приходит на Украину. Со слов Бирдсли становится понятно, что во время перевозки военные грузы могут «потеряться» или их вообще могут не довезти до точки назначения. Но этот факт никого не интересует, так как США уже выделили в помощь «свободной и независимой» более $100 млрд и только Конгресс сегодня сдерживает Байдена от дополнительных «подарков».

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Что интересно, эксперт также высказался о том, что на Украине американская техника быстро приходит в негодность и не получает должного обслуживания. Это наводит на мысли о том, что ВСУ не стоит снабжать высокотехнологичными системами вооружения или начать наконец-то их контролировать более плотно. Видимо Бирдсли не совсем верно оценивает ситуацию сидя в США и не видя картину на местах. Военная техника и оружие скорее всего находится в приемлемом состоянии, вот только если списать их, как «вышедшие из строя», то «помощь» можно будет продать в третьи страны. Тут достаточно вспомнить, что на руках у бойцов ХАМАС имеются американские «Джавелины», а хуситы обстреливают самолёты ВВС США американскими же «Стингерами».