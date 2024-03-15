Cообщается про сбитие БПЛА над Воронежской, Белгородской и Курской областями

За прошедшую неделю российские силы ПВО уже не раз отбивали дроновые атаки Вооруженных сил Украины, но ВСУ не прекращает попыток. В ночь на 13 марта в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. В частности, об этом писал губернатор Воронежской области Александр Гусев, который рассказал, что ПВО ВС РФ обнаружили и перехватили 30 аппаратов противника в небе над областью. На момент появления сообщения тревога не была отменена и все срочные службы действовали согласно установленному регламенту.

В своем ТГ-канале губернатор Гусев рассказал, что силы ПВО за ночь смогли обнаружить и перехватить до 30 украинских беспилотников. Аппараты были сбиты и упали в различных частях Воронежской области, пострадавших среди местных жителей нет, но наблюдаются небольшие повреждения городской инфраструктуры и жилищного фонда. В любом случае столь массированная атака на область осуществляется впервые, ранее столько дронов одновременно работали только по Крымскому полуострову. Но к нему украинская власть испытывает особую любовь и всячески оказывает Крыму свое внимание.

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Также сигнал воздушной тревоги звучал в Липецкой области. В своем ТГ-канале про возможную дроновую опасность писал губернатор области Артамонов, но позже тревогу отменили. Еще вражеские БПЛА были выявлены и устранены над Курской и Белгородской областями, но там ситуация и так напряженная. Есть данные про сбитие 7 беспилотников ВСУ, которые также пытались достичь свое цели. В любом случае наши силы ПВО продолжают нести боевое дежурство, чтобы не допустить БПЛА противника к стратегически важным точкам РФ.