Ликвидированы 100 боевиков, 6 танков и САУ Цезарь ВСУ.

Украинская армия с целью отвлечения внимания от основных событий продолжает попытки атаки старой российской территории в районе Белгородской и Курской областей. Согласно полученной информации ВСУ, задействовали серьезную группировку сил, которая была встречена огнем ВС РФ в результате чего понесла большие потери и откатилась вглубь украинской территории. Одновременно в Курской области была попытка прорыва границы на внедорожниках с целью уйти дальше на нашу землю и начать там диверсионную деятельность.

Согласно полученным данным из официальных источников стало известно, что украинская группировка «диверсантов» потеряла до 100 человек личного состава, 6 танков, французскую самоходку «Цезарь» и до 20 легкобронированных машин. Также есть сообщения про уничтожение украинского укрепленного пункта, который подвергся ударам российской армии. Наступающие силы противника были остановлены силами артиллерии, военной авиации и сухопутных частей ВС РФ. Атака шла сразу в трех направлениях около населенных пунктов Однобровка, Нехотеевка и Сподарюшино.

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Также части ВСУ попытались проникнуть на территорию РФ в районе Курской области. В атаке принимали участие диверсионные группы на легкой вездеходной технике, стремящиеся уйти даль от границы. Часть диверсантов смогла избежать уничтожения и вернуться на территорию «свободной и независимой».

Украинская власть снова отдала преступный приказ, который привел к бессмысленным потерям среди военнослужащих и все с целью создания медийного эффекта. Видимо Зеленскому понадобилось показать своим западным друзьям, что ВСУ кое-что могут. Это необходимо Киеву, чтобы американцы и прочие партнеры возобновили поставки вооружений и финансовой помощи.