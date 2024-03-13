«Они не доехали бы до фронта» - говорят западные эксперты.

Бронетанковые силы Финляндии и Швеции впервые в истории принимают участие в массовых учениях НАТО в составе этого самого блока. Танковые подразделения были выдвинуты в Норвегию, где проходит одна из фаз этих самых учений под названием Nordic Response 2024.

В ходе мероприятия командование должно наладить контакты и оптимизировать процессы взаимодействия, выполняя при этом поставленные задачи. Например, военные должны оперативно перебросить танки к линии потенциального фронта, правильно развернуть боевые порядки и начать атаку вражеских позиций.

реклама

И вроде бы все шло неплохо, танки «Леопард 2» разных модификаций ловко катались по дорогам, пересекали «линию соприкосновения» и поражали учебные цели. Однако есть нюанс и заметили его западные эксперты, насмотревшиеся происходящего на Украине и имеющие определенный взгляд на прошедшие учения. В частности, отмечается, что танки двигались к фронту по хорошей асфальтированной дороге. Также была жестко раскритикована методика продвижения танков длинной колонной, которая стала бы отличной мишенью для вражеской артиллерии и БПЛА. Опять-таки результаты такого движения были видны летом прошлого года во время знаменитого украинского «контрнаступа».

Стоит отметить, что шведская и финская армия воевала в последний раз во времена Второй мировой. И то Швеция очень быстро сдалась немцам почти не сделав выстрелов, после чего получила статус «нейтральной державы» и помогала фрицам поставками металла. Поэтому нет ничего удивительного в том, что командование использовало такую форму передвижения для бронетехники. Ведь они не наблюдают последние 2 года за зоной СВО и не перенимают передовой опыт реальной войны. На «Леопардах» даже не было наварено «козырьков», которые стали неотъемлемой частью современных танков.