Он был уничтожен ВС РФ 9 марта 2024 г.

На прошлой неделе российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» прямым попаданием поразил ЗРК «Патриот» ВС ВСУ, который двигался в районе Павлова (Красноармейск).

В настоящий момент средства массовой информации рассказывают про уничтожение двух ПУ комплекса, но по другим источникам «демонтировали» еще и многофункциональную РЛС. Украинская власть с самого начала ушла в отказ и заявила, что этого не было, но на этой неделе всплыл некролог некоего Василькова, который «охранял небо» и явно служил в войска ПВО.

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С уничтоженным американским ЗРК Василькова связывает выложенная вместе с некрологом фотография, на которой боец запечатлён вместе с одним из элементов «Патриота». По сети тут же пошли сообщения, что таким образом Киев косвенно признал потерю столь ценного комплекса вместе со служившими на нем военнослужащими. При это американская пресса рассказывает только про потерю пусковых установок, а официальные власти вообще не признают факта потери. Одновременно с этим есть предположение, что ЗРК обслуживался в первую очередь иностранными военными, американцами или по другим данным – немцами. Именно иностранцы понесли основные потери, так как украинские бойцы в основном занимались охраной и передвигались на бронированной технике.

Изначально МО РФ сообщило про «демонтаж» украинского комплекса С-300, но позже пришли обновленные данные и стало известно про ликвидацию американского или немецкого «Патриота». ЗРК двигался в составе колонны и российская ракета поразила ее на марше, попав максимально точно. Стоит отметить, что это уже 3-й из 5 присланных на ЛБС комплексов, которые были уничтожены нашими военными. Их, комплексы, передвинули к ЛБС для охоты на фронтовые бомбардировщики Су-34, которые приносят ВСУ много проблем за счет использования УМПК. Но что-то пошло не так, и армия РФ открыла сезон охоты на ЗРК противника и пока ведет с разгромным счетом, так как оперативно заменить такую технику не получится.