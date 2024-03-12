Позже появились сообщения, что под удар попал комплекс С-300, но еще позже выдвинули предположение, что это был американский «Патриот»

В целях маскировки от возможного обнаружения, украинские военные проводили передислокацию одного из своих зенитно-ракетных комплексов. Однако российская разведка смогла оперативно обнаружить колону и навести на нее оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», ракета которого накрыла большую часть военной техники. Позже появились сообщения, что под удар попал комплекс С-300, но еще позже выдвинули предположение, что это был американский «Патриот».

Согласно приходящей из ряда российских ТГ-каналов информации, уничтоженный комплекс может быть американского производства. Внимательно просмотрев кадры оперативного контроля, эксперты выдвинули предположение, что это «Патриот», а не С-300. В качестве аргумента приводится компоновка сгоревшей техники, форма кабины и ряд конструктивных элементов характерных для Patriot и которые банально отсутствуют у С-300. При этом сразу появились скептики, заявившие, что на кадрах такого качества вообще сложно что-то разглядеть.

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Стоит отметить, что из других источников имеется информация, что гарантированно были уничтожены 2 пусковые установки ЗРК и один многоцелевой радар с помощью, которого осуществлялось наведение и обнаружение целей. При этом ряд экспертов выдвинул версию, что это может быть переданный в прошлом году ФРГ комплекс, из-за сильного сходства кабины с грузовиками MAN. Американские «Патриоты» используют грузовые шасси собственного производства, а не немецкие аналоги.

Обнаруженная российской разведкой колонна двигалась неподалеку от Покровского по автомобильной дороге. Предположительно, весь личный состав комплекса состоял из немецких военных, так как западные партнеры Украины не доверяют ВСУ столь дорогостоящую военную технику. Что забавно, сообщается, что как раз таки украинские военные в этой колене были на бронемашинах, которые шли неподалеку от «Патриота» и тем самым смогли пережить удар российского ОТРК.