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g1tarist
В сети появились кадры использования ракеты «Изделие-305»
Бойцы сидели в пункте временной дислокации.

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Происходящее в зоне спецоперации продолжает наращивать свой темп и в интернете регулярно появляются интересные видеозаписи с мест событий. Так недавно в глобальной сети всплыли кадры работы новой российской управляемой ракеты «Изделие-305», которое использует вертолет армейской авиации ВС РФ Ка-52М против украинского пункта временного размещения. На записи отчетливо видно, как изделие российских оружейников попадает в строение и оно складывается внутрь. При этом нет никаких комментариев по поводу того, сколько именно бойцов ВСУ получили статус «200», а сколько – «300».

Видеозапись, всплывшая в интернете, принадлежит камере дрона объективного контроля, который запечатлел работу российского вертолета. Согласно известной информации, разведывательный БПЛА 70-й мотострелковой дивизии засек передвижение морских пехотинцев ВСУ из разведбата одного из корпусов морской пехоты. Украинские военные остановились в одном из домов на Херсонском участке ЛБС и не подозревали о том, что их вычислили и за ними уже вылетел Ка-52М.

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Штурмовой вертолет ВКС РФ произвел пуск легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) «Изелие-305», которая попала в стену дома, а сила взрыва буквально подбросила строение в воздух. ЛМУР универсальны и предназначены не только для борьбы с живой силой противника, но и работе по укрепленным объектам и бронетехнике различной степени защищенности. Сегодня российская армейская авиация их активно использует в зоне проведения СВО.

Стоит отметить, что «Изделие-305» изначально создавали для штурмового вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник», но позже ракету адаптировали для установки на более распространенный в армии Ка-52М. «Изделие-305» имеет массу чуть больше 100 кг, несет на себе почти 25-ти килограммовую боевую часть и способна поразить цель на дистанции до 14,5 км. При этом имеет крайне малые габариты, что позволяет размещать их более компактно.

#всу
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