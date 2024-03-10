Новая модель ИИ имеет способность даже объяснять и рассуждать.

Новая нейросеть Explainable AI выяснила, что мозг мужчин отличается от мозга женщин. Стоит заметить, что различия фундаментальные, а вероятность того, что открытие соответствует действительности - >90%. Программа, выявившая разницу, обладает интересной особенностью: она способна не просто замечать нарушение закономерностей, но и искать причины. Открытие может стать основой для разработок по улучшению методов и способов лечения психических заболеваний и прочих ментальных расстройств, которые отличаются в своих проявлениях у представителей разных полов. Нейросеть создана учеными Стэнфордской медицинской школы (Stanford University School of Medicine).

Долгое время исследователи спорили о том, влияет ли пол человека на последовательное развитие мозга и на его работоспособность. Тем не менее, фактом остается влияние пола на выработку гормонов. Роль гормонов невозможно переоценить: они регулируют различные процессы, такие как рост, развитие, обмен веществ, половое созревание, сон, бодрствование. Особенно гормоны важны в пубертатный период и в старости.

реклама

Исследования, проводимые ранее, показали, что мозг у разных полов отличается в том числе и своей цитоархитектурой. Объем головного мозга мужчин на десятую часть больше, чем объем мозга женщин. Однако выяснилось, что у женщин некоторые доли мозга больше – это лобная и паралимбическая части. Первая отвечает за мышление, планирование, решение проблем и контроль над движениями. Вторая – за процессы, связанные с эмоциями.

Еще один момент, обнаруженный нейросетью – отличия в функциональной связности. Несколько ранее наука уже выявила их. Говоря подробнее, женщины и мужчины по-разному ощущают то, что происходит внутри и снаружи собственного тела – и у женщин, судя по всему, это получается лучше.

Более того, выяснилось, что заболевания по части неврологии и психиатрии сказываются на представителях разного пола тоже по-разному. Женщины, прошедшие менопаузу, страдают болезнью Альцгеймера чаще мужчин на 60%. Опорно-двигательная система у разнополых пациентов, страдающих аутизмом, тоже различается.

Ранее ученые не могли точно обнаружить несоответствия женского и мужского мозга. Исследователи из Стэнфорда говорят о том, что провести подобную работу было попросту необходимо: часто пол является решающим фактором, особенно в процессах старения и приобретения ментальных расстройств. Винод Менон, главный автор научной работы, пояснил, что открытие данных характеристик в головном мозге взрослых мужчин и женщин является большим шагом к пониманию человеческих слабостей, которые возникают, когда человек болен.

Нейросеть, созданная командой из Калифорнии, включает в себя целую сеть нейронов. Отличие созданной программы от предыдущих в том, что ранние модели могли лишь распределять данные по группам, отличая изображения мужского и женского мозга. Explainable AI («explainable» в переводе с английского – «объяснимый») дополнительно рассказывает, что послужило причиной того или иного решения. В данном исследовании искусственный интеллект проанализировал 1500 снимков МРТ. Снимки получали из медцентров и научных организаций, расположенных в Европе и Соединенных Штатах.

Explainable AI смогла распределить снимки по полу с высокой точностью – 90% ответов, данных ей, были верны. Дальше она смогла выявить основные структурные сети головного мозга и на основе этого классифицировать информацию. Чаще всего искусственный интеллект опирался на стриатум, лимбическую сеть и сеть режима. Таким образом выявилось, что некоторые моменты были не найдены или не учтены исследователями ранее.

Еще один этап исследования включал в себя создание новых нейросетей, «матерью» которых и являлась Explainable AI. Целью создания новых проектов являлось изучение разницы когнитивных способностей представителей разных полов. Согласно результатам, полученным по итогам проектов, пол так же влияет на поведение. Однако стоит учитывать, что искусственный интеллект не учитывал другие факторы, например, социализацию или работу гормонов. По словам ученых, в любом случае нужно обратить внимание на обнаруженные характеристики, так как они могут являться проводником к фундаменту ментальных заболеваний.

Искусственный интеллект способен изучить множество процессов, происходящих в головном мозге человека. В планах ученых из Стэнфорда – сделать собственную нейросеть доступной в широком формате для того, чтобы и другие ученые могли проводить свои исследования.