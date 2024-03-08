Интенсивность боевых действий всё это время не снизится.

Почти с самого начала российской специальной военной операции на территории «свободной и независимой», западная пресса рассказывала нам, что «вот-вот» и РФ выдохнется. Однако идет уже третий год спецоперации и скорее выдыхается ряд западных держав и Украинская армия. На этом фоне литовская разведка (да, она у них есть и даже в виде двух организаций) заявила, что Российская Федерация способна вести высокий темп боевых действий еще на протяжении как минимум двух лет и все благодаря проведенным в стране реформам вооруженных сил и высоким ценам на нефть.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) и военная разведка Литвы выпустили большой доклад на тему перспектив российской армии. Согласно их словам и доводам, наша армия способна сохранять боеспособность в условиях конфликта высокой интенсивности на протяжении ближайших 2-х лет. Но при этом в докладе не уточняется, что именно произойдет после окончания озвученного срока. Может, когда пройдет ровно пара лет с момента появления материала, армия РФ просто поднимет руки, скажет, что устала и пойдет по домам? Это маловероятный вариант развития событий, особенно на фоне текущих наступательных действий ВС РФ и, как ожидается, большого наступления в конце весны нынешнего года.

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В это же время, в американском журнале «Национальный интерес» появился материал, в котором журналист назвал Украину «кладбищем танков». При этом репортер оперировал аргументом в виде потери ВСУ сразу трех американских ОБТ M1A1AS «Абрамс», которые сгорели в боях под Бердычами. Также журналист рассказал, что поставлять западные танки бессмысленно, так как большая часть украинских танкистов обучена для работы на советских машинах, которые и нужно привозить. Переобучение на технику западного образца не приводит ни к чему хорошему и только повышает шанс потери дорогостоящего агрегата.