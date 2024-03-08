ВСУ строит новые линии обороны.

Несмотря на то, что украинскому командованию было видно, что Авдеевка падет в ближайшее время, армия не была готова к оборонительным действиям. Сегодня ВСУ к западу от бывшего города-крепости спешно возводят укрепления и это знаменует собой новую фазу проводимой ВС РФ спецоперации. По крайней мере так на своих страницах пишет американская газета The Wall Street Journal, рассуждая на тему происходящих на Украине военных действий.

Стоит отметить, что украинская власть еще в ноябре прошлого года отдала распоряжение начать строительство линий обороны, которые должны были в перспективе остановить российское наступление. Однако, согласно полученным данным, этому вопросу не уделили должное внимание, и подготовка оборонительных позиций не была завершена или вообще находится в зачаточном состоянии. При этом даже к западу от Авдеевки планировали создать нечто вроде «линии Суровикина», но что-то пошло не так и теперь украинские части спешно возводят хоть какие-то фортификационные сооружения из земли и дерева, не говоря уже про сталь и бетон.

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Как отмечает американское издание сейчас на возведение укреплений брошены наиболее боеспособные части и передовых подразделений ВСУ. Вместо того, чтобы встречать российскую армию на подготовленных позициях, они выполняют роль стройбата и закапываются в землю. Все это происходит из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ, которые пытаются спешно набрать по городам и селам. При этом, стоит отметить, что, жалуясь на нехватку военнослужащих, украинская власть продолжает усиливать группировку войск на границе с Белоруссией.

Еще стоит отметить, что попытка копирования линии Суровикина предпринимается в цель повторить успех российской армии во время летне-осеннего контрнаступления Вооруженных сил «свободной и независимой». Однако им катастрофически не хватает опыта и времени, так как ВС РФ не останавливаются и планомерно продвигаются вперед.