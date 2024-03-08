Но все попытки Были обнаружены и успешно перехвачены.

Почти каждый день в СМИ появляются сообщения про попытку вооруженных сил Украины атаковать дронами-камикадзе территорию России. Цель этих атак крайне проста и заключается в создании паники у гражданского населения и повреждения важной инфраструктуры. Ночь на 7 марта 2024 года не стала исключением и российское оборонное ведомство рассказало про обнаружение и перехват украинских дронов самолетного типа в небе над Тульской, брянской и Курской областей.

Согласно поступившей из Минобороны Российской Федерации информации, в небе над Тульской областью дежурными средствами ПВО были обнаружены и сбиты сразу два украинских беспилотника. Обломки благополучно упали на землю, не повредив строений и не навредив здоровью местных жителей. Также силы ПВО сбили один беспилотник над Курской областью и еще три в небе Брянской области. Летательные аппараты при падении на землю также не повредили ничего важного и не задели гражданское население. МО РФ не сообщило, что могло быть потенциальной целью украинской атаки, но вероятнее всего это были склады ГСМ местного значения.

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На этот раз на российскую территорию прошло всего 6 летательных аппаратов ВСУ и вероятно их могло быть больше, но машины были перехвачены еще на подлете. Стоит отметить, что проблем с БПЛА у украинской стороны не наблюдается и это видно из массированных атак, когда пытаются пройти по несколько десятков БПЛА. Однако российская армия также не спит и регулярно отправляет на украинскую территорию «Герани», которые действуют очень успешно и почти не перехватываются средствами ПВО ВС ВСУ.