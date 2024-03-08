ВС РФ выходят к Панскому пруду.

Российские вооруженные силы, воспользовавшись спешным отступлением украинской армии, продолжают гнать части ВСУ на запад от недавно освобожденной Орловки, которая долгое время была важным логистическим узлом для Авдеевского гарнизона. Сообщается, что ВС РФ продвинулись на запад почти на 700 метров и подошли к Панскому пруду, который входит в цепь водоемов на реке Волчья. Украинские подразделения продолжают спешное отступление на так называемую «вторую линию обороны».

Командование ВСУ планировало сделать из Орловки местный центр обороны, но что-то пошло не так и ВСУ начали поспешно отходить из села в западном направлении. Этим пользуются наши военные, которые гонят ВСУ и дошли до Пановского и Зорянского пруда, взяв под огневой контроль окрестности. В этом время ВСУ в привычной манере начали закидывать наши Вооруженные силы всеми доступными резервами в попытке приостановить дальнейшее продвижение на запад. Есть информация, что на поле боя замечены американские основные боевые танки серии «Абрамс» в неизвестном количестве. При этом по данным из источников под Бердычами уже принудительно «демонтировано» до 4 американских тяжелым машин, которые украинцы использовали для нанесения контрударов.

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Видимо у украинской армии наблюдаются серьезные проблемы с тяжелой бронетехникой, раз они начали бросать в бой американские танки. До падения Авдеевки танки «Абрамс» «воевали» только на видеороликах и фотографиях украинских ресурсов, но никак не на реальном бою. Вполне возможно, что партия поставленных в сентябре прошлого года M1A1AS скоро закончится, но российской армии от этого проще не станет, так как на подходе машины из Австралии, да и месяц назад мелькали сообщения про передачу ОБТ М-84, которые ранее состояли на вооружении Кувейта. Сегодня эти танки перебросили в Хорватию, где их приведут в работоспособный вид и направят на Украину.