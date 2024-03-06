Зеленский не просил отправить американские войска в поддержку ВСУ.

«Мы не собираемся отправлять наших солдат на Украину, да и Зеленскому нужны не они, а оружие и финансирование», — вот примерные слова американского чиновника Джона Кирби, который отвечает в Белом доме за стратегические коммуникации в Совете национальной безопасности США.

На прошлой неделе французский президент Эмануэль Маркон высказался о возможности ввода войск НАТО на территорию Украины для прямого противодействия российской армии. Это заявление вызвало бурную реакцию среди всех политиков Европейского союза и Макрону стало прилетать со всех сторон. Например, зашевелилась оппозиция в лице ультраправой Марин Ле Пен и пошли разговоры об импичменте президента.

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На этом фоне американское руководство в лице Джона Кирби высказало свое мнение, и оно категорически отрицает возможность отправки американских солдат на украинскую землю. Зеленский этого не просит, а сами они не планируют раздражать народ на фоне событий в Техасе и будущих президентских выборов. Даже сам Джо Байден уже не раз высказывался, что американских войск никто не отправит.

Однако, стоит отметить, что ряд европейских политиков высказался за предложение Маркона по поводу прямого вмешательства. Правда это были страны, которые не то, чтобы очень сильно влияют на политику ЕС. На фоне этого высказался Олаф Шольц, канцлер ФРГ, про наличие на Украине западных военных, что привело к мгновенной негативной реакции со стороны Британии и Франции.